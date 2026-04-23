Christina Stürmer verrät ihr Baby-Geheimnis: „Mit meiner riesen Kugel !"

Vor 10 Jahren lieferte Christina Stürmer die Hit-Single „Seite an Seite“. Auf Instagram erinnert sie sich jetzt an das Making Off, wo sie gerade hochschwanger war.

So wirklich habe ich das noch nie öffentlich erzählt… „In einem süßen Facebook-Posting zum 10-jährigen Jubiläum der Hit-Single „Seite an Seite“ verrät Christina Stürmer jetzt ihr großes Baby-Geheimnis. „Ich kann mich noch so gut an die Zeit damals, 2016, erinnern. Ich war gerade schwanger und alle haben sich wahnsinnig Sorgen gemacht.“ Vor allem bei dem Fotoshooting für das Album-Cover und die Promotion-Fotos.

© Instagram

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„Alles war warm eingepackt. Meine Schwangerschaftshosen gingen bis hier rauf,“ schmunzelt Christina und zeigt dazu erstmals Beweisfotos. „Was man auf den Pressefotos und auch auf dem Albumfoto, auch im Video zu „Seite an Seite“ natürlich nicht sieht, dass ich ständig in Decken eingewickelt war. Dass mir ja nicht kalt wird. Alle haben sich total gesorgt um mich und alle waren wahnsinnig lieb und es war ein echt wunderschönes Fotoshooting.“

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Auch die Promotion-Runde und die Tour bleibt für sie unvergessen. „Das auch anders, als ich es kannte, weil ich weniger gemacht habe. Ich bin voll auf die Bremse gestiegen. Es waren ja trotzdem lange Autofahrten und wir haben viele Pausen einfach gemacht , weil zu lange Sitzen und zu viel Sitzen einfach total unangenehm ist. Umso mehr habe ich es natürlich genossen, noch auf der Bühne zu stehen.

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Das letzte Konzert vor der Geburt von ihrer Tochter Marina und der Babypause am 19. Mai 2016 beim Hessentag in Herbron bleibt für Christina ewig in Erinnerung: „Es war auf einer großen Wiese, es war ein Radio Open Air. Revolverheld hat an dem Tag auch gespielt und ich bin da mit meiner riesen Kugel vor mir herum spaziert auf der Bühne und ich habe so genossen, noch einmal live zu spielen!“

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Mit diesen wunderbaren Erinnerungen und nach der gediegenen Unplugged-Tournee legt Christina Stürmer jetzt wieder live los. Unter dem Motto „Es wird wieder laut“ zündet sie ihr Hitfeuerwerk beim Frischluft-Open Air im Linzer Posthof (28. August), Kufstein (11.September) und im Wiener Gasometer (11. September).