Christina Stürmer: Opern-Premiere zum Weltfrauentag
Christina Stürmer: Opern-Premiere zum Weltfrauentag

08.03.26, 06:00
Unsere Austropop-Königin Christina Stürmer rockt zum Frauentag erstmals die Staatsoper. Am Sonntag ist sie mit der First Lady  bei "RISE!". Auch im TV 

„Der Weltfrauentag feiert einerseits die Erfolge und Stärke von Frauen – andererseits erinnert er uns daran, dass wir noch lange nicht am Ziel sind und weiterkämpfen müssen – für Gleichberechtigung, für Sichtbarkeit, für Respekt!“ Christina Stürmer, die Königin des Austropop, wird zum Weltfrauentag laut und rockt am heute Sonntag (8. März) erstmals die Wiener Staatsoper. „Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich in der Staatsoper singe. Ich war bis jetzt erst einmal als Besucherin dort.“

Bei "RISE! – Women‘s Voices for Change", das ab 11.30 Uhr auch auf ORF III übertragen wird, setzt Stürmer an der Seite von Powerfrauen wie Star-Geigerin Lidia Baich, Ilia Staple, Rachelle Jeanty oder der jungen iranischen Sängerin Vazista ein Zeichen für weibliche Stärke, Solidarität und Zusammenhalt. „Es braucht von Grund auf einen Mentalitätswandel: Frauen müssen die gleichen Chancen haben, ihre Talente zu entfalten.“

Cool: 2000 Frauen werden bei diesem Benefizkonzert ihre Stimmen erheben. Die Initiative steht unter dem Ehrenschutz von Doris Schmidauer.

