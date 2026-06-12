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"Richtig geil!" Fans feiern das provokante Seiler Comeback!

© Zeidler
Mit "Daunzn" legen Seiler und Speer wieder los. Ein provokanter Song, der die Fans begeistert. Hier gibt’s das Video.
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"Schön dich wieder zusehen Christopher", "Wahnsinns Song inklusive Text!", "I hob an Ohrwurm", Richtig geil“ oder gleich "Ihr seids die Besten" – Die Internetreaktionen sprechen für sich. Keine drei Monate nach dem großen Aufreger – Stichwort: Kokain auf die Lippen geschmiert – legt Christopher Seiler, der ja mit einer Diversion davon kam, wieder los.

Neuer Song als provokante Abhandlung: "Die ghean ja wegagsperrt!"

Mit dem neuen, am Freitag veröffentlichten Song "Daunzn" liefern Seiler und Speer eine provokante Abhandlung der letzten Monate. „Hast scho gheat. De zwa san kan Cent mehr wert. Die ghean ja wegagsperrt oder komplett enterbt!" heißt es im 3:32 -minütigen Pop-Rap-Hit. Oder „Geächtet im ganzen Land. Mittlerweile will die ned amoi mehr der Hausverstand!"

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So klingt der provokante Hit von Seiler und Speer:

Seiler und Speer liefern in Video auch Verhörszenen. © jokebrothersproductions
Nach Vorwürfen einer Frau zeigt man im Clip zu "Daunzn" leichtbekleidete Damen. © jokebrothersproductions

Eine bewusste Provokation, die Seiler nach seiner kurzen Reha bereits Ende Mai mit einem Instagram-Video und den Worten "I hab mi ja selber gecancelt" ankündigte. Im Video, wo man auch leichtbekleidete Damen zeigt, liefert man dazu auch klassische Verhörszenen. Auch mit dem Single-Cover – Eine Frau mit Lollipop im Mund – gehen Seiler und Speer ganz bewusst auf Konfrontationskurs.

Provokatives Single-Cover. © Joke Brothers Productions

Zumindest die Fans haben ihm verziehen. In den iTunes-Charts stürmt "Daunzn" sofort wieder in die Top10. Tendenz steigend. Ab 19. Juni legt man dann mit einer großen Österreich-Tour nach.

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