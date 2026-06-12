Bub (12) stirbt nach Tik-Tok Challenge

Eine mutmaßliche TikTok-Challenge hat in den USA ein tragisches Ende genommen.

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Der Vorfall ereignete sich im US-Bundesstaat Indiana. Der Bub nahm an einem Wettbewerb teil, bei dem es darum ging, einen Donut ohne Hände möglichst rasch zu essen.

Dabei soll sich das Gebäck in seinen Atemwegen festgesetzt haben. Trotz sofortiger Hilfe konnte das Kind nicht gerettet werden.

Challenge sorgt für Diskussionen

Berichten zufolge könnte die Aktion mit einer auf TikTok verbreiteten Challenge in Zusammenhang stehen. Die Behörden untersuchen die genauen Hintergründe des Vorfalls.

Immer wieder warnen Experten vor gefährlichen Trends in sozialen Netzwerken. Besonders Kinder und Jugendliche unterschätzen häufig die Risiken solcher Mutproben.

Familie warnt andere Eltern

Nach der Tragödie appelliert die Familie, stärker auf Online-Trends zu achten und mit Kindern über mögliche Gefahren zu sprechen.

Der Fall sorgt in den USA für große Betroffenheit und entfacht erneut die Debatte über die Verantwortung von Social-Media-Plattformen.

Was als harmloser Spaß begann, endete in einer unfassbaren Tragödie. Nun soll geklärt werden, welche Rolle die mutmaßliche TikTok-Challenge tatsächlich gespielt hat.