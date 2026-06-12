TV
E-Paper
Welt

Tödlicher Trend

Bub (12) stirbt nach Tik-Tok Challenge

© Getty Images
Eine mutmaßliche TikTok-Challenge hat in den USA ein tragisches Ende genommen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Vorfall ereignete sich im US-Bundesstaat Indiana. Der Bub nahm an einem Wettbewerb teil, bei dem es darum ging, einen Donut ohne Hände möglichst rasch zu essen.

Dabei soll sich das Gebäck in seinen Atemwegen festgesetzt haben. Trotz sofortiger Hilfe konnte das Kind nicht gerettet werden.

Challenge sorgt für Diskussionen

Berichten zufolge könnte die Aktion mit einer auf TikTok verbreiteten Challenge in Zusammenhang stehen. Die Behörden untersuchen die genauen Hintergründe des Vorfalls.

Immer wieder warnen Experten vor gefährlichen Trends in sozialen Netzwerken. Besonders Kinder und Jugendliche unterschätzen häufig die Risiken solcher Mutproben.

Auch interessant

Britischer Künstler David Hockney (88) gestorben

Mega-Wirbel um leere Ränge bei der WM

ORF-Duell: Sonja Sagmeister vs. Doris Nentwich

"Richtig geil!" Fans feiern das provokante Seiler Comeback!

Zweites Börsen-Rekordhoch

Familie warnt andere Eltern

Nach der Tragödie appelliert die Familie, stärker auf Online-Trends zu achten und mit Kindern über mögliche Gefahren zu sprechen.

Der Fall sorgt in den USA für große Betroffenheit und entfacht erneut die Debatte über die Verantwortung von Social-Media-Plattformen.

Was als harmloser Spaß begann, endete in einer unfassbaren Tragödie. Nun soll geklärt werden, welche Rolle die mutmaßliche TikTok-Challenge tatsächlich gespielt hat.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sex im Dienst: Polizist versenkt Bodycam im See

Britischer Künstler David Hockney (88) gestorben

Ist das der verrückteste Tunnel der Welt?

Journalist im WM-Gastgeberland Mexiko erschossen

Austro-Experte warnt: Putin könnte Nuklear-Karte ziehen

Bub (12) stirbt nach Tik-Tok Challenge

15,4 Grad in der Antarktis - mitten im Winter

So lange lebte Wal Timmy nach seiner Freisetzung noch

Trump plant neuen NATO-Hammer

8-Meter-Riesenschlange tötet Frau auf Plantage