Britischer Künstler David Hockney (88) gestorben

Mit seinen legendären Pool-Bildern wurde er zur Ikone der modernen Kunst.

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Der britische Künstler David Hockney ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren in seiner Londoner Wohnung, wie seine Agentin am Freitag mitteilte. Hockney gehörte zu den einflussreichsten Vertretern der zeitgenössischen Kunst. Der Absolvent des Royal College of Art in London wurde in den 1960er-Jahren mit seinen in Kalifornien gemalten Pool-Bildern ("A Bigger Splash") bekannt.

2018 brachte die Auktion des Ölgemäldes "Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)" mit 90,3 Millionen US-Dollar (damals 79,88 Mio. Euro) den höchsten Preis, den ein lebender Künstler je für ein Werk erzielte. 2002 widmete ihm das inzwischen geschlossene Bank Austria Kunstforum in Wien mit 125 Arbeiten aus sechs Schaffensdekaden die erste umfangreiche Schau in Österreich.