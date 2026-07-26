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Ukraine

Selenskyj am Montag in Großbritannien zu Besuch

Mehrere Männer in Militärkleidung betrachten gemeinsam eine große Landkarte auf einem Tisch.
© AFP
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist am Montag nach Großbritannien.
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Er ist der erste internationale Besucher des neuen Premierministers Andy Burnham. Burnham und Selenskyj werden sich voraussichtlich auf einem Marinestützpunkt treffen. Dort werden sie sich dem Büro des Premierministers zufolge darüber informieren, wie von Großbritannien geleitete Ausbildungsprogramme zur Stärkung der ukrainischen Streitkräfte beitragen.

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"Großbritannien steht Seite an Seite mit der Ukraine, und unsere Unterstützung bleibt ungebrochen", erklärte Burnham in einer Stellungnahme. "Russland sollte keinen Zweifel an unserer Entschlossenheit haben, und wir werden nicht nachgeben, bis wir einen dauerhaften und gerechten Frieden für die Ukraine erreicht haben."

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