Mullahs planten Trumps Ermordung beim Nato-Gipfel

Das überraschte viele: US-Präsident Donald Trump flog zum Nato-Gipfel mit seinem neuen Flugzeug aus Katar. Der Rückflug erfolgte aber mit der alten Air Force One. Nun wurde der Grund für den Wechsel bekannt. Die Mullahs wollten Trump ermordern!

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Beim Nato-Gipfel in Ankara landete US-Präsident Donald Trump mit seiner neuen Boeing 747-8 aus Katar. Überraschend stieg er beim Rückflug in die alte Air Force One ein. Laut der "New York Times" hatten die US-Behörden glaubwürdige Drohungen von iranischen Verbündeten erhalten. Über den Vorfall berichtet auch der US-Sender CBS. Die Mullah-Schergen planten einen Raketenangriff auf Trumps Flugzeug und somit seine Ermordung, so die Informationen.

Die neuen Details heizen die Debatte rund um die Sicherheit der neuen Präsidentenmaschine wieder an. Die "New York Times" beruft sich dabei auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. Laut ihnen soll der Secret Service Trump wegen der Drohungen zum Umstieg in die ältere Maschine gedrängt haben. Scheinbar besitzt die neue Air Force One nicht alle Schutzsysteme der bisherigen Präsidentenflotte.

Sicherheitsprobleme bei neuer Maschine

Ähnlich sehen es Experten. Sie zweifelten kurz nach dem Flugzeugwechsel an der Sicherheitsausstattung der neuen Air Force One. Beim Geschenk von Katar habe man offenbar den geringen Schutz in Kauf genommen, um es schneller einzusetzen.

Trump steht vor der neuen Air Force One aus Katar. © APA/AFP/SAUL LOEB

US-Präsident Donald Trump steigt aus der alten Air Force One aus. © APA/AFP/SAUL LOEB

Seit dem plötzlichen Flugzeugwechsel bestreitet das Weiße Haus, dass die neue Air Force One ein Sicherheitsproblem hat. Die neue Maschine sei "vollkommen sicher" und werde im Herbst weitere Aufrüstungen und Verbesserungen erhalten. Bis dahin muss Trump zeitweise mit der alten Air Force One fliegen.