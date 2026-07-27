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Sardinien

Aufregung um 10-Euro-Espresso im Italien-Urlaub

Straßencafé am Jachthafen von Porto Cervo mit Blick auf Yachten und bunte Häuser im Hintergrund.
© Getty Images
Eine Restaurantrechnung aus dem Luxusort Porto Cervo sorgt derzeit für heftige Diskussionen im Netz, weil unter anderem 10 Euro für Kaffee fällig wurden.
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Eine Restaurantrechnung aus Porto Cervo sorgt derzeit auf Facebook für Wirbel. Ein Kaffee um 10 Euro, Wasser um 12 Euro und eine Gedeckgebühr von 15 Euro spalten die Meinungen in Italien. "Das Wasser um 12 Euro ist nicht ohne", schreibt ein Nutzer. Ein anderer fragt: "15 Euro Gedeckgebühr und 12 Euro für Wasser – ist das alles in Ordnung?"

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Gespaltene Reaktionen

Doch manche sehen das anders. Eine Person stellt klar: "Porto Cervo ist nicht Sardinien. Es ist das Disneyland der Reichen, und die Preise sind entsprechend. Aber es ist nicht Sardinien." Ein anderer Nutzer wird noch deutlicher: "Bleiben Sie zu Hause, dann müssen Sie nicht vor Schreck aus dem Sitz springen. Niemand zwingt Sie dazu, während der Hochsaison ein teures Restaurant an einem Ort zu besuchen, der als einer der teuersten der Welt bekannt ist."

Grundsätzliche Debatte

Andere sehen die Sache grundsätzlicher. "Kein Produkt oder Service rechtfertigt diese Preise", lautet ein Kommentar. Ein weiterer Nutzer nimmt die Rechnung mit Humor: "Das haben sie nun davon, dass sie zu zweit vier Flaschen Wasser getrunken haben ... und keinen einzigen Tropfen Wein." Dennoch wird klar: Wer in Porto Cervo in der Hochsaison essen geht, sollte wissen, dass er sich an einem der exklusivsten und teuersten Orte Sardiniens befindet.

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