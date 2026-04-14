Mikl-Leitner vergoldet Wolfgang Ambros

Ehre wem Ehre gebührt. Wolfgang Ambros wurde am Dienstag das Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich verliehen. Ans Aufhören denkt er trotzdem nicht.

Heimat bist du großer Töne. Wolfgang Ambros, der ja in Wolfsgraben und Pressbaum aufwuchs und mit "De Nr. 1 vom Wienerwald" auch sowas wie die inoffizielle Landes-Hymne lieferte, wurde am Dienstag in St. Pölten von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ("Austria 3 war die erste Zigarette, die ich geheim geraucht habe.") das Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich verliehen.

Wolfgang Ambros © Zeidler

Eine späte Ehre, denn Wien (2002), Tirol (2024) oder die Marktgemeinde Gols (2024) hatten den Austropop-Gigant ja längst vergoldet. Das Land Österreich ja sowieso: Schon 2015 gab‘s für Ambros das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Wolfgang Ambros mit Johanna Mikl-Leitner © Zeidler

2002: Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien

2015: Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

2024: Großer Tiroler Adler-Orden

2024: Goldenes Ehrenzeichen der Marktgemeinde Gols

Wolfgang Ambros mit Christina Stürmer © Zeidler

"Damit schließt sich ein Kreis, denn vielmer Auszeichnungen werde ich in meinem Leben nicht mehr erhalten", war Ambros dennoch zu Tränen gerührt. Wegbegleiter wie Christina Stürmer, Ulli Bäer, Gary Lux, Roland Vogl, Dietmar Baumgartner oder Niki Neunteufel und Ehefrau Uta und Sohn Matthias ja sowieso.

Wolfgang Ambros mit seiner Uta © Zeidler

Ans Aufhören denkt der frisch vergoldete Austropop-Kaiser keineswegs. Erst letzte Woche lieferte Ambros eine Neuauflage von "Es lebe der Zentralfriedhof" mit 10 Bonus-Songs. Auch mit einer raren Kult-Version von "Zwickt’s mi". Ab 30. Mai geht er dann auch wieder auf große Tournee. Stopp in Niederösterreich gibt es dabei überraschenderweise keinen, dafür am 12. und 13. September ein Doppelpack in Wiener Theater im Park.