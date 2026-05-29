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Reinhold Messner mit Ehefrau Diane
© Instagram

Bad Hofgastein

Star-Auflauf beim call-Film-Festival

29.05.26, 12:44
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Noch bis Sonntag herrscht im Salzburger Land erhöhte Promi-Dichte.

Wer aktuell durch Bad Hofgastein flaniert, sollte die Augen offen halten, denn es sind zahlreiche Stars in der Stadt. Bereits am Donnerstag trafen „Sex and the City“-Star Kim Cattrall und Bergsteigerlegende Reinhold Messner ein. Elektroswing-Musiker Parov Stelar sowie die deutsche Rock-Band Scorpions stehen ebenfalls auf der Gästeliste des call-Film-Festivals.

Kim Catrall und Nici Osl

Kim Catrall und Nici Osl

© Instagram

Programm-Höhepunkte sind unter anderem die Weltpremiere von Parov Stelars neuem Film und Reinhold Messner, der gleich mehrere Filme mit im Gepäck hat und das Publikum persönlich durch das Material führt.

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