Rudolf Buchbinder Saal wird am 29.5. feierlich eröffnet

In Grafenegg steht morgen, Freitag 29. Mai, ein besonderes Ereignis auf dem Programm: Mit einem Festakt wird der Rudolf Buchbinder Saal in der sanierten Reitschule feierlich eröffnet.

Ein bedeutender Moment in der Geschichte von Grafenegg. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und ist als geschlossene Veranstaltung konzipiert. Der neue Kammermusiksaal bietet rund 500 Plätze und verbindet historische Substanz mit modernster Akustik. Eine visuelle Verbindung zum Schlosspark zählt zu den architektonischen Highlights des Umbaus, der zwischen 2024 und 2026 nach einem Entwurf der Architekten Maurer & Partner aus Hollabrunn realisiert wurde. Das Eröffnungskonzert bildet auch den Auftakt zum ORF-Kultursommer 2026.

Sommernachtsgala in Grafenegg © Monika Fellner

Wer nicht dabei sein kann: Am Sonntag, 31. Mai, folgt um 9.30 Uhr eine öffentliche Matinee zur Eröffnung des Rudolf Buchbinder Saals sowie ab 12.30 Uhr ein Tag der offenen Tür, jeweils zum Eintritt von 15 Euro