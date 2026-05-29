Verletzungs-Fluch vor Finale: "Let's Dance"-Stars am Limit!

In der Garderobe des RTL-Kultformats regiert sprichwörtlich die Angst: Wenige Stunden vor dem großen Showdown wird das Tanzparkett von einem medizinischen Ausnahmezustand überschattet.

Nach Wochen voller hartem Training, Schweiß und extremem Leistungsdruck schlagen die Herzen der Tanzfans heute höher. Am Freitag, den 29. Mai, bitten die Moderatoren zum großen Showdown auf dem Parkett, wo Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Rapper Milano und „Ninja Warrior“ Joel Mattli um den begehrten "Let's Dance"-Titel rittern. Traditionsgemäß kehren für die Finalshow auch alle bereits ausgeschiedenen Promis für ein kurzes Comeback auf die Bühne zurück. Doch genau dieses feierliche Wiedersehen steht bei zwei Publikumslieblingen unter einem denkbar schlechten Stern.

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Sorge um Sonya Kraus

Besonders Moderatorin Sonya Kraus sorgte kurz vor der entscheidenden Live-Show für besorgte Mienen bei ihren Fans. Die 52-Jährige, die die Show als allererste Kandidatin verlassen musste, zog sich am Pfingstwochenende bei einer eigentlich völlig harmlosen Beschäftigung einen schmerzhaften Hexenschuss zu. Angesichts dieses neuerlichen Rückschlags stellte sie im Netz bereits resigniert fest, dass es sich wohl einfach nicht um ihre Sendung handle. Trotz der heftigen Schmerzen gab sich die Moderatorin am Finaltag jedoch kämpferisch. Mit einer ordentlichen Portion Schmerzmittel im Gepäck gab sie Entwarnung für die Community und stellte klar, dass der Auftritt selbst mit einem Hexenschuss absolut machbar sei.

Sonya Kraus zeigt sich vor der Final-Show kämpferisch. © Instagram

Deutlich größere Fragezeichen stehen hingegen hinter dem Fitness- und Lifestyle-Influencer Willi Banner. Der 31-Jährige musste sich nach einer missglückten Schönheitsoperation an der Hand erst kürzlich erneut unter das Messer legen.





Mitte Mai offenbarte er seinen über zwei Millionen Followern, dass eine Fingerverlängerung schiefgegangen war und dringend korrigiert werden musste. Da ein aktuelles Update des Influencers zum Zustand seiner Hand bislang ausblieb, herrscht in der Fangemeinde großes Bangen, ob er überhaupt fit genug für das Tanzparkett ist. Wie erfolgreich die beiden Pechvögel ihre körperlichen Gebrechen im Scheinwerferlicht verdrängen können, zeigt der Sender RTL am Freitagabend ab 20:15 Uhr.