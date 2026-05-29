Essen Sie Ihr Wasser: Diese Lebensmittel helfen bei Hitze

Manche Lebensmittel bestehen fast nur aus Wasser. Gerade bei Hitze können sie helfen, den Flüssigkeitshaushalt zu unterstützen.

Sobald die Temperaturen steigen, denken die meisten sofort daran, mehr zu trinken. Völlig zurecht. Doch was viele vergessen: Ein Teil unseres täglichen Flüssigkeitsbedarfs kann auch über die Ernährung gedeckt werden. Gerade im Sommer können wasserreiche Lebensmittel eine willkommene Ergänzung zur Wasserflasche sein. Sie erfrischen, liefern wichtige Nährstoffe und helfen dabei, den Körper mit zusätzlicher Flüssigkeit zu versorgen. Man kann sein Wasser tatsächlich auch essen.

Wassermelone: Der Sommerklassiker

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Wenn es ein Lebensmittel gibt, das nach Sommer schreit, dann ist es die Wassermelone. Sie besteht zu rund 90 Prozent aus Wasser und sorgt an heißen Tagen für eine angenehme Erfrischung. Gleichzeitig liefert sie Vitamin C und weitere wertvolle Pflanzenstoffe. Ob pur, im Obstsalat oder als Snack aus dem Kühlschrank, die Wassermelone bleibt der unangefochtene Sommerstar.

Gurke: Fast nur Wasser

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Die Gurke gehört zu den wasserreichsten Lebensmitteln überhaupt. Sie besteht zu etwa 95 Prozent aus Wasser und enthält dabei nur wenige Kalorien.

Perfekt also für:

Salate

Sandwiches

kalte Sommer-Bowls

infused Water

Wer bei Hitze keinen großen Appetit hat, liegt mit Gurke fast immer richtig.

Erdbeeren

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Erdbeeren bestehen ebenfalls zu einem großen Teil aus Wasser und bringen zusätzlich eine Portion Vitamin C mit. Sie eignen sich hervorragend als Snack, im Joghurt oder als Topping für Frühstücksbowls. Und ganz ehrlich: Kaum etwas schmeckt mehr nach Sommer.

Tomaten

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Auch Tomaten enthalten überraschend viel Wasser. Zusätzlich liefern sie Lycopin, einen Pflanzenstoff, der für die rote Farbe verantwortlich ist und in der Ernährung immer wieder positiv hervorgehoben wird und als zellschützend gilt. Besonders an heißen Tagen sind Tomaten mit etwas Mozzarella oder als leichter Salat eine gute Wahl.

Zucchini

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Zucchini werden oft unterschätzt, gehören aber ebenfalls zu den wasserreichen Gemüsesorten. Sie sind leicht verdaulich und eignen sich hervorragend für sommerliche Gerichte vom Grill oder aus der Pfanne.

Salat

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Kopfsalat, Eisbergsalat oder Romanasalat bestehen überwiegend aus Wasser und sorgen für zusätzliche Flüssigkeit auf dem Teller. Vor allem leichte Salate sind bei hohen Temperaturen oft deutlich angenehmer als schwere Mahlzeiten.

Paprika

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Paprika enthält nicht nur viel Wasser, sondern auch beachtliche Mengen Vitamin C. Sie eignet sich perfekt als Snack für zwischendurch oder als frische Zutat in sommerlichen Gerichten.

Orangen und Zitrusfrüchte

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Zitrusfrüchte liefern neben Flüssigkeit auch Vitamine und sorgen durch ihren frischen Geschmack für einen kleinen Energie-Kick. Besonders gekühlt schmecken sie an heißen Tagen besonders erfrischend.

Kann Essen Trinken ersetzen? Die kurze Antwort: Nein. Wasserreiche Lebensmittel unterstützen zwar die Flüssigkeitszufuhr, ersetzen aber nicht das Trinken. Gerade bei Hitze bleibt ausreichend Wasser die wichtigste Grundlage. Dennoch können Obst und Gemüse einen wertvollen Beitrag leisten und dabei helfen, den Körper zusätzlich mit Flüssigkeit zu versorgen.