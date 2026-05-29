Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
"Die gehören ja weggesperrt!" Seiler & Speer gehen nach Vorwürfen in die Offensive
© zeidler

Neue Single

"Die gehören ja weggesperrt!" Seiler & Speer gehen nach Vorwürfen in die Offensive

Von
29.05.26, 14:19
Teilen

Im März sorgte Christopher Seiler für große Aufregung: „Koks auf die Lippen geschmiert“: Jetzt rockt er wieder los – und das mit gar provokantem Text. 

„Hast scho gheat. De zwa san kann Cent mehr wert. Die ghean ja wegagsperrt oder komplett enterbt!“ Seiler & Speer melden sich nach den Vorwürfen gegen Christopher Seiler, die ja mit einer Reversion endeten, zurück. Am 12. Juni kommt die neue Single „DAUNZN“, mit der man den Austropop-Aufreger des Jahres – Stichwort: Koks auf die Lippen geschmiert - wohl auch etwas in die Opfer-Rolle umdreht. Das gab das Erfolgs-Duo am Freitagnachmittag mit einem Instagram-Video bekannt.

© Instagram

© Instagram

„Long Time no see: Aber da hab i was für euch: Die neue Single. Die kommt am 12. Und da is er eh der Kollege“ kündigt Bernhard Speer dabei das frühe Comeback nach den Vorwürfen gegen seinen Band-Kumpanen an. Seiler ist dabei im Hintergrund beim Rasenmähen zu sehen. Angeblich wegen einer verlorenen Wette.“ Dann druckt Speer auf Play und es ertönt der doch etwas provokante Text.

© Instagram

In einem weiteren Clip meldet sich auch Seiler zu Wort: „Ihr hören da die Hörprobe einer neuen Singl. Ich kenn sie selber ned. I hab damit nix zu tun. I hab mi ja selber gecancelled“ und dann bei den Zusehern Tipps für die Reparatur des Rassenmähers zu erfragen. Reue sieht anders aus.

 

© zeidler

Am 19. Juni rockt man dann auch wieder live los: Konzert-Comeback in Gloggnitz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen