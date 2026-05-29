"Die gehören ja weggesperrt!" Seiler & Speer gehen nach Vorwürfen in die Offensive

Im März sorgte Christopher Seiler für große Aufregung: „Koks auf die Lippen geschmiert“: Jetzt rockt er wieder los – und das mit gar provokantem Text.
„Hast scho gheat. De zwa san kann Cent mehr wert. Die ghean ja wegagsperrt oder komplett enterbt!“ Seiler & Speer melden sich nach den Vorwürfen gegen Christopher Seiler, die ja mit einer Reversion endeten, zurück. Am 12. Juni kommt die neue Single „DAUNZN“, mit der man den Austropop-Aufreger des Jahres – Stichwort: Koks auf die Lippen geschmiert - wohl auch etwas in die Opfer-Rolle umdreht. Das gab das Erfolgs-Duo am Freitagnachmittag mit einem Instagram-Video bekannt.
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„Long Time no see: Aber da hab i was für euch: Die neue Single. Die kommt am 12. Und da is er eh der Kollege“ kündigt Bernhard Speer dabei das frühe Comeback nach den Vorwürfen gegen seinen Band-Kumpanen an. Seiler ist dabei im Hintergrund beim Rasenmähen zu sehen. Angeblich wegen einer verlorenen Wette.“ Dann druckt Speer auf Play und es ertönt der doch etwas provokante Text.
In einem weiteren Clip meldet sich auch Seiler zu Wort: „Ihr hören da die Hörprobe einer neuen Singl. Ich kenn sie selber ned. I hab damit nix zu tun. I hab mi ja selber gecancelled“ und dann bei den Zusehern Tipps für die Reparatur des Rassenmähers zu erfragen. Reue sieht anders aus.
Am 19. Juni rockt man dann auch wieder live los: Konzert-Comeback in Gloggnitz.