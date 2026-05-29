"Die gehören ja weggesperrt!" Seiler & Speer gehen nach Vorwürfen in die Offensive

Im März sorgte Christopher Seiler für große Aufregung: „Koks auf die Lippen geschmiert“: Jetzt rockt er wieder los – und das mit gar provokantem Text.

„Hast scho gheat. De zwa san kann Cent mehr wert. Die ghean ja wegagsperrt oder komplett enterbt!“ Seiler & Speer melden sich nach den Vorwürfen gegen Christopher Seiler, die ja mit einer Reversion endeten, zurück. Am 12. Juni kommt die neue Single „DAUNZN“, mit der man den Austropop-Aufreger des Jahres – Stichwort: Koks auf die Lippen geschmiert - wohl auch etwas in die Opfer-Rolle umdreht. Das gab das Erfolgs-Duo am Freitagnachmittag mit einem Instagram-Video bekannt.

© Instagram

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„Long Time no see: Aber da hab i was für euch: Die neue Single. Die kommt am 12. Und da is er eh der Kollege“ kündigt Bernhard Speer dabei das frühe Comeback nach den Vorwürfen gegen seinen Band-Kumpanen an. Seiler ist dabei im Hintergrund beim Rasenmähen zu sehen. Angeblich wegen einer verlorenen Wette.“ Dann druckt Speer auf Play und es ertönt der doch etwas provokante Text.

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In einem weiteren Clip meldet sich auch Seiler zu Wort: „Ihr hören da die Hörprobe einer neuen Singl. Ich kenn sie selber ned. I hab damit nix zu tun. I hab mi ja selber gecancelled“ und dann bei den Zusehern Tipps für die Reparatur des Rassenmähers zu erfragen. Reue sieht anders aus.

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Am 19. Juni rockt man dann auch wieder live los: Konzert-Comeback in Gloggnitz.