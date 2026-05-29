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Hektor Haarkötter Marilyn
© Ueberreuter

Buchtipp

Marilyn Monroes letzte Geheimnisse

Von
29.05.26, 15:34
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Zum 100. Geburtstag: MARILYN MONROE LIEGT AUF DER COUCH...

Am 1. Juni wäre Marilyn Monroe, die ewige Leinwandgöttin mit dem tragischen Privatleben, 100 Jahre alt geworden. Mit 36 wurde sie tot aufgefunden – seitdem ranken sich Theorien um ihr Ableben. War es vielleicht Mord, weil Marilyn zu viel wusste? Eine mögliche Affäre mit US-Präsident Kennedy könnte ihr zum Verhängnis geworden sein.

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Melange aus Dichtung &Wahrheit

Ein neues Buch widmet sich nun neuen Aspekten ihres Lebens, wahren wie erfundenen. Ausgangspunkt von Marilyn Monroe liegt auf der Couch und spricht über Sex ist eine Begegnung zwischen ihr und Psychoanalytikern Anna Freud 1958. Das Zusammentreffen ist belegt, die Details - wie Dialoge - sind fiktional. Autor Hektor Haarkötter ordnet sein Werk als „true science“ ein, denn er hat recherchiert, was möglich war, doch den Kern mit, wie er im Vorwort schreibt, durchaus wilden Hypothesen gefüllt.

Persönlichkeiten

Und die lesen sich äußerst unterhaltsam: Haarkötter gelingt hier ein nahbares Bild zweier prägender weiblicher Persönlichkeiten - wie sie waren und gewesen sein könnten. Dass ihm die Arbeit an seinem Werk Freude bereitet hat, spürt man zwischen den Zeilen; als Leserin lässt man sich gerne auf diese Überlegungen ein.

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