Ihr Gewinn: oe24 schenkt Ihnen die Live-Hits von Rainhard Fendrich

Das Gewinnspiel endet am 10. Juli um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

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"Die beste Fendrich-Show aller Zeiten!" So jubelten Fans wie Kritiker im Vorjahr über die Jubiläums-Tournee "Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre Live" von Rainhard Fendrich. Eine XXL-Show mit gleich 33 Hits, starken Ansagen („Man kann seine Heimat auch lieben ohne andere zu hassen!“) und vielen musikalischen Feinheiten. Vom solo angestimmten Opener „Zweierbeziehung" über "Macho Macho" im Calypso-Sound bis zu "Es lebe der Sport", in einer coolen Rockversion. Dazu gab’s die Essenz der Hit-CD "Wimpernschlag" und natürlich alle Austropop-Hymnen. Von "Strada del Sole" über "Blond" bis zu "I Am From Austria".

Live-Album zur Open-Air-Tournee

Jetzt, pünktlich zu seiner Open-Air-Zugabe, bei der Fendrich auch in so malerischen Locations wie am Linzer Domplatz(11, Juli), dem Steinbruch St. Margarethen (3. und 4. September) oder auf der Seebühne in Bregenz (6. September) aufspielt, gibt’s das Live-Album "45 Jahre" mit allen 33 Konzert-Hits.

Aller Fendrich Konzert-Kracher auf einer CD: "45 Jahre" liefert alle 33 Songs der Jubiläumstournee, © Universal Music

Fendrich ist aktuell auf Open Air Tournee. 11 Konzerte in den schönsten Locations des Landes. © Thomas Zeidler

Mitgeschnitten u.a beim umjubelten Heimspiel in der Wr. Stadthalle oder am Wörthersee in Klagenfurt, liefert "45 Jahre" eine musikalische Zeitreise durch mehr als vier Jahrzehnte. "Ich versuche, einen Konzertabend in Wellen zu gestalten und nicht als Flut,“ erklärt Fendrich die Song-Auswahl, die ihn durchaus forderte. "Man denkt, je mehr Lieder man geschrieben hat, desto leichter ist es, ein Konzertprogramm zusammenzustellen, weil die Auswahl größer ist. Das Gegenteil ist der Fall!" In den Charts winkt Fendrich dafür zum bereits 18. Mal Platz1.

Ihr CD-Gewinn: Rainhard Fendrich "45 Jahre".

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