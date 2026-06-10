Ihr CD-Gewinn
Ihr Gewinn: oe24 schenkt Ihnen die Live-Hits von Rainhard Fendrich
"Die beste Fendrich-Show aller Zeiten!" So jubelten Fans wie Kritiker im Vorjahr über die Jubiläums-Tournee "Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre Live" von Rainhard Fendrich. Eine XXL-Show mit gleich 33 Hits, starken Ansagen („Man kann seine Heimat auch lieben ohne andere zu hassen!“) und vielen musikalischen Feinheiten. Vom solo angestimmten Opener „Zweierbeziehung" über "Macho Macho" im Calypso-Sound bis zu "Es lebe der Sport", in einer coolen Rockversion. Dazu gab’s die Essenz der Hit-CD "Wimpernschlag" und natürlich alle Austropop-Hymnen. Von "Strada del Sole" über "Blond" bis zu "I Am From Austria".
Live-Album zur Open-Air-Tournee
Jetzt, pünktlich zu seiner Open-Air-Zugabe, bei der Fendrich auch in so malerischen Locations wie am Linzer Domplatz(11, Juli), dem Steinbruch St. Margarethen (3. und 4. September) oder auf der Seebühne in Bregenz (6. September) aufspielt, gibt’s das Live-Album "45 Jahre" mit allen 33 Konzert-Hits.
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Mitgeschnitten u.a beim umjubelten Heimspiel in der Wr. Stadthalle oder am Wörthersee in Klagenfurt, liefert "45 Jahre" eine musikalische Zeitreise durch mehr als vier Jahrzehnte. "Ich versuche, einen Konzertabend in Wellen zu gestalten und nicht als Flut,“ erklärt Fendrich die Song-Auswahl, die ihn durchaus forderte. "Man denkt, je mehr Lieder man geschrieben hat, desto leichter ist es, ein Konzertprogramm zusammenzustellen, weil die Auswahl größer ist. Das Gegenteil ist der Fall!" In den Charts winkt Fendrich dafür zum bereits 18. Mal Platz1.
Ihr CD-Gewinn: Rainhard Fendrich "45 Jahre".
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