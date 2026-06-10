Der Sieger überrascht: Gault & Millau kürt die besten BBQ-Saucen

Die Würstel brutzeln, die Burger zischen auf dem Rost, doch erst die richtige Sauce macht das BBQ perfekt. Bei der großen Auswahl im Supermarkt fällt die Entscheidung allerdings schwer. Zum Glück haben sich die Experten von Gault & Millau durch das Sortiment getestet. Das Ergebnis? Teuer ist nicht gleich besser!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Endlich wieder Grillzeit! Aber was wären saftige Würstel, Burger oder knackiges Gemüse ohne die richtige Sauce? Um den ultimativen Grillbegleiter zu finden, hat die Fachjury von Gault & Millau elf BBQ-Saucen aus dem INTERSPAR-Sortiment genauer unter die Lupe genommen.

Das Besondere an der Blindverkostung: Es wurde ausschließlich pur verkostet, ganz ohne Fleisch oder Gemüse, die den Geschmack verfälschen könnten. Bewertet wurden Geruch, Geschmack, Aromatik, Ausgewogenheit und der Gesamteindruck. Hier sind die Gewinner des großen Geschmackstests:

Die besten BBQ-Saucen im Ranking

© Getty Images

Platz 1: Heinz Barbecue Sauce

Vom Expertenteam wurde dieser Klassiker zum Testsieger gekürt. Was in der Nase noch an Ketchup erinnert, entfaltet am Gaumen ein Feuerwerk. Besonders gelobt wurden die würzigen Noten von Kreuzkümmel und Kräutern sowie das perfekt ausbalancierte Raucharoma.

Platz 2: Develey Barbecue Sauce

Die Develey-Sauce sichert sich nicht nur Silber, sondern ist auch die günstigste Sauce unter den Top 5. Sie punktet mit einem genialen Raucharoma, dezenter Schärfe und einer überraschend fruchtigen Komponente, das wohl am enthaltenen Ananassaftkonzentrat liegt.

Platz 3: BBQ Sauce "rauchig" von Das Österreicher

Heimische Qualität zahlt sich aus: Ganze 40 Prozent Tomatenmark (aus österreichischen Tomaten) machen diese Sauce zur fruchtigsten unter den Spitzenreitern. Für die natürliche und perfekt ausbalancierte Süße sorgen acht Prozent Honig. Ein wunderbar harmonisches Zusammenspiel aus Tomate, Rauch und leichter Schärfe.

Platz 4: Sweet Baby Ray’s Barbecue Sauce

Fans der süßen und intensiven BBQ-Richtung kommen hier voll auf ihre Kosten. Der hohe Zuckergehalt (41 g/100 g) spaltete allerdings die Gemüter: Während die Süße von einigen Testern als absolut passend empfunden wurde, wurde sie von anderen als etwas zu dominant kritisiert.

Platz 5: SPAR Natur*pur Bio-Barbecue-Sauce

Diese vegane Bio-Sauce mischt das Feld mit einem spürbar schärferen Profil auf. Feine Chili-Noten kitzeln den Gaumen, werden aber sofort von einer angenehmen Süße sanft abgefedert. Sie wurde als perfekte Wahl für alle bewertet, die es auf dem Grillteller etwas pikanter mögen.

Die besten Ketchups im Ranking

© Getty Images

Nach exakt demselben Blindverkostungs-Prinzip hat Gault & Millau auch das Ketchup-Sortiment unter die Lupe genommen. Hier kommen die Gesamtsieger:

Platz 1: Paradeiserketchup von Das Österreicher

Der Sieger glänzt durch ein harmonisches Gesamtbild. Die Süße (21g Zucker) ist toll eingebunden, dazu kommt eine großartige Fruchtigkeit dank 145g Tomaten pro 100g Ketchup.

Platz 2: Master Ketchup Mild von Spak

Mit 210g Tomaten pro 100g liefert dieses Produkt einen unfassbar intensiven Geschmack. Mit 22g Zucker zwar das süßeste Ketchup, aber perfekt ausbalanciert, so das Expertenurteil.

Platz 3: Ketchup Mild von Polimark

Die beste Wahl für alle, die es weniger süß mögen. Nur 14g Zucker, aber satte 150g Tomaten sorgen für ein "sehr tomatiges" und herrlich konzentriertes Erlebnis.

Platz 4: Ketchup ohne Zuckerzusatz von Felix

Ein echter Figurschmeichler: Mit nur 4,3g Zucker punktet dieses Ketchup mit einer tollen Balance und satten 165g Tomatenanteil.

Ketchup ohne Zuckerzusatz von Spar

Mit ganzen 230g Tomaten pro 100g hat es den höchsten Tomatenanteil im gesamten Test. Bei niedrigen 4,5g Zucker schmeckt es unglaublich konzentriert, ideal für echte Tomaten-Fans, auch wenn manche die klassische Ketchup-Süße etwas vermissen könnten.