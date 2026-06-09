Taste-Test
Der große Chips-Test zur WM: Diese Sorte schmeckt Österreich am besten
Zur Fußball-WM wird nicht nur mitgefiebert, sondern auch kräftig geknabbert. Vor dem Fernseher, beim Public Viewing oder auf der Couch mit Freunden: Kartoffelchips gehören für viele zum Matchabend einfach dazu. Doch welche Chips schmecken wirklich am besten? Und muss man für guten Geschmack tatsächlich tief in die Tasche greifen?
Der Verein für Konsumenteninformation hat rechtzeitig zur WM den großen Taste-Test für gesalzene Kartoffelchips durchgeführt. Zehn Produkte aus österreichischen Supermärkten und Diskontern wurden blind verkostet – darunter bekannte Markenprodukte und günstige Eigenmarken.
Das Ergebnis: Die meisten Chips kamen gut an. Doch ausgerechnet ein besonders teures Produkt landete ganz hinten.
Der große Chips-Test zur WM: Diese Sorte schmeckt Österreich am besten
© oe24
Das ist der Testsieger
Ganz vorne liegt ein echter Klassiker: Kelly’s Chips Salz wurden im VKI-Taste-Test zum klaren Sieger gekürt. Das Markenprodukt überzeugte die Testerinnen und Tester in allen wichtigen Punkten: Geschmack, Knusprigkeit, Aussehen und Gesamteindruck. Die Chips wurden als besonders knusprig, geschmacklich überzeugend und rundum gelungen beschrieben.
Markenprodukte räumen ab
Nicht nur Kelly’s konnte überzeugen. Auffällig ist: Alle vier getesteten Markenprodukte landeten auf den ersten vier Plätzen. Hinter Kelly’s folgten Lorenz Crunchips salted und Lay’s Chips gesalzen.
Damit zeigt der Test: Bei klassischen gesalzenen Kartoffelchips haben bekannte Marken geschmacklich offenbar tatsächlich die Nase vorn. Gerade bei Knusprigkeit, Salzgehalt und typischem Kartoffelgeschmack konnten sie bei den Verkosterinnen und Verkostern punkten.
Der Haken: Der Genuss hat seinen Preis. Die Markenprodukte kosteten im Test rund 17 bis 20 Euro pro Kilogramm.
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Günstige Chips können trotzdem mithalten
Ganz abschreiben sollte man die Eigenmarken aber nicht. Denn auch günstige Produkte schnitten im Test solide ab. Insgesamt vergab der VKI acht gute und zwei durchschnittliche Bewertungen.
Besonders die Eigenmarken Clever und Snack Fun lagen laut VKI relativ nahe an den Markenprodukten – kosten aber nur einen Bruchteil. Gute Chips gibt es bereits ab rund 5,96 Euro pro Kilogramm.
Für alle, die bei der WM mehrere Schüsseln auf den Tisch stellen wollen, kann sich der Griff zur Eigenmarke also durchaus lohnen.
Der teuerste Chip landet hinten
Die größte Überraschung des Tests: Das teuerste Produkt war nicht das beste – im Gegenteil. Die Spar Premium Nature Chips Kartoffelchips mit Meersalz bildeten das Schlusslicht.
Mit rund 21,90 Euro pro Kilogramm waren sie die teuersten Chips im Test. Trotzdem überzeugten sie geschmacklich am wenigsten. Viele Verkostende beschrieben sie als zu dick, zu hart oder optisch zu hell. Nur rund jeder Dritte würde dieses Produkt kaufen.
Interessant: Ausgerechnet diese Chips sind das einzige Produkt im Test mit Nutri-Score C. Laut Verpackung enthalten sie weniger Fett als herkömmliche Chips. Geschmacklich kam diese Variante bei den Testerinnen und Testern aber offenbar nicht so gut an.
Diese Chips waren im VKI-Test
Verkostet wurden unter anderem:
- Bravo Chips gesalzen
- Clever Gesalzene Chips
- Funny Frisch Chipsfrisch Chips Gesalzen
- Kelly’s Chips Salz
- Lay’s Chips gesalzen
- Lorenz Crunchips salted
- S-Budget Kartoffel-Chips gesalzen
- Snack Day Salz Chips
- Snack Fun Chips Salz
- Spar Premium Nature Chips Kartoffelchips mit Meersalz
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