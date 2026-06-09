Ananas mit Chili? Warum "Fricy" der größte Foodtrend für den Sommer 2026 ist

Diesen Sommer wird’s „Fricy“! Fruchtig trifft feurig: Frisches Obst wird jetzt mit scharfen Zutaten kombiniert und erobert bereits die sozialen Netzwerke. Wir verraten, was hinter dem Food-Hype steckt und wie Sie den Trend ganz einfach zu Hause nachmachen können.

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Hinter der trendigen Wortschöpfung "Fricy" steckt die Mischung aus "fruity" (fruchtig) und "spicy" (scharf). Nachdem in den vergangenen Jahren der "Swicy"-Trend, also die Kombination aus süß und scharf, etwa mit Hot Honey oder Chili-Schokolade, die Küchen erobert hatte, geht es 2026 noch einen Schritt weiter. Statt auf Zucker setzt der neue Hype auf die natürliche Süße von frischem Obst wie Mango, Ananas oder Wassermelone. Zusammen mit feuriger Schärfe entstehen überraschende Geschmackserlebnisse, die weltweit für Begeisterung sorgen.

Ananas trifft Chili

Was im ersten Moment vielleicht ein wenig Überwindung kostet, entpuppt sich schon beim ersten Bissen als ein wahres Meisterwerk der Aromen. Besonders eine Kombination erobert derzeit das Netz: reife Ananas gepaart mit Chili-Öl. Die natürliche Süße mildert das Brennen des Scharfmachers Capsaicin ab, während die Schärfe im Gegenzug die feinen Aromen der Frucht intensiviert. Dieser kulinarische Kontrast macht süchtig.

Eine lange Tradition erobert den Mainstream

Neu ist das allerdings nicht. Die Mischung beider Zutaten ist in der traditionellen Küche von Ländern wie Vietnam, Mexiko, Thailand und Sri Lanka seit Jahrhunderten üblich.

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Neu ist im Jahr 2026 jedoch, dass der Trend den globalen Mainstream massiv erfasst hat. Unzählige Creator filmen sich dabei, wie sie scharf-fruchtige Kreationen live vor der Kamera testen oder innovative Rezepte teilen. In den Kommentarspalten herrscht Begeisterung: "Oh mein Gott, da läuft mir sofort das Wasser im Mund zusammen!" schreibt ein Nutzer, während ein anderer gesteht: „Ich wollte es erst nicht glauben, aber das ist einfach viel zu gut, der absolute Gamechanger."

So holen Sie sich den Fricy-Trend nach Hause

© Getty Images

Sie wollen den Geschmack des Sommers 2026 selbst erleben? Vergessen Sie den langweiligen Obstsalat, so einfach geht das Upgrade:

Ananas mit Chili-Öl: Schneiden Sie eine reife Ananas in Spalten. Träufeln Sie etwas hochwertiges Chili-Öl mit Knoblauchnote darüber und geben Sie einen beherzten Spritzer Limettensaft oder Tamarinde hinzu.

Spicy Mango: Mango-Scheiben mit etwas flockigem Meersalz, Chili-Flocken und frischem Limettenabrieb vermengen. Ein sofortiges, leuchtendes Upgrade für jedes Picknick am See.

Wassermelonen-Kick: Eiskalte Wassermelone harmoniert fantastisch mit Chili-Flocken und einem Spritzer Zitrone. Wer es knackiger mag, serviert die Melone mit feingehackten, frischen Jalapeños.