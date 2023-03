Scharfer Rindfleischsalat

Inspiriert von seiner YouTube-Show „Ramsay in 10“, fordert Spitzenkoch Gordon Ramsay Sie in seinem neuen Buch heraus, kreativ zu werden, und zeigt Ihnen, wie Sie unglaublich schmackhafte Gerichte in nur zehn Minuten kochen können.

Zubereitung

1. Eine Grill- oder Bratpfanne auf hoher Stufe aufsetzen.

2. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn die Pfanne sehr heiß ist, einen Spritzer Öl hineingeben und das Fleisch von jeder Seite 2–3 Minuten braten, je nach Dicke.

3. In der Zwischenzeit alle Dressingzutaten außer den Korianderstängeln und den Tomaten zusammen in einen Mixer geben und 20–30 Sekunden pürieren.

4. Die Korianderstängel grob hacken und die Tomaten in je 6 Stücke schneiden. In eine Schüssel geben und mit dem Dressing übergießen.

5. Das Fleisch auf einen Teller legen, mit etwas gemahlenem Kreuzkümmel bestreuen und zum Ruhen beiseitestellen.

6. Inzwischen den Salat zubereiten: Den Chicorée längs aufschneiden, die Blätter in 3–4 Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. Die Zwiebel in Ringe schneiden und mit den Röstzwiebeln und dem gepufften Reis zum Chicorée geben. Alles gut vermengen und die Limettenscheiben darauf legen.

7.. Das Fleisch in Streifen schneiden und auf vier Tellern anrichten. Tomaten und Dressing mit dem Löffel darüber verteilen und mit Kräutern bestreut servieren.