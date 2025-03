Neues Funkhaus bietet Besuchern erste Einblicke

Das Funkhaus soll zum künftigen Kultur-Hotspot im vierten Bezirk werden. Am Dienstag und Mittwoch können Interessierte erstmals einen visionären Blick auf das historische Gebäude werfen.

An gleich zwei Tagen der offenen Tür gewährt das neu aufgezogene Funkhaus in der Argentinierstraße am 25. und 26. März ab 14:00 Uhr Anrainern und allen Interessierten einen ersten Einblick in die geplanten Umbauten. Ab Mitte Mai wird das historische Gebäude dann von den Wiener Festwochen bespielt, was ihm endlich neues Leben einhauchen soll.

Die Rhomberg Bau Gruppe erwarb vor fast zehn Jahren den Großteil des Funkhauses vom ORF. Dabei verfolgt sie den Plan, das denkmalgeschützte Gebäude umfassend zu modernisieren. Das groß angelegte Projekt sieht einen Mix aus Kulturangeboten, Hotelzimmern und Eigentumswohnungen vor. Das Hotel soll im vorderen Teil entstehen, während im hinteren Bereich moderne Wohnungen gebaut werden.

Die neuen Pläne beinhalten auch eine Umgestaltung des Vorplatzes, der mit Grünflächen und Lokalen bereichert werden soll. Das Architekturkonzept stammt von BWM Designers & Architects. Die Baugenehmigung wird noch in diesem Jahr erwartet.