Sollte man Wassermelonenkerne mitessen? Das steckt wirklich dahinter

Viele spucken sie reflexartig aus, andere essen sie einfach mit: Um Wassermelonenkerne ranken sich seit Jahren zahlreiche Mythen. Doch ist das wirklich ungesund oder sogar gesund?

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Kaum ein Obst gehört so sehr zum Sommer wie die Wassermelone. Erfrischend, süß und voller Wasser ist sie der perfekte Snack an heißen Tagen. Doch spätestens beim ersten Bissen stellt sich die Frage: Was tun mit den Kernen? Während viele sie sorgfältig entfernen, essen andere sie einfach mit. Tatsächlich ist Letzteres meist völlig unbedenklich.

Kann man Wassermelonenkerne bedenkenlos essen?

Die kurze Antwort lautet: Ja. Die schwarzen Kerne einer Wassermelone sind grundsätzlich essbar und für gesunde Menschen unbedenklich. Der weit verbreitete Mythos, dass aus verschluckten Kernen eine Wassermelone im Bauch wächst, gehört natürlich ins Reich der Märchen. Da die Kerne jedoch eine harte Schale besitzen, werden sie beim unzerkauten Verschlucken größtenteils unverändert wieder ausgeschieden. Das bedeutet: Sie richten keinen Schaden an, liefern dem Körper aber auch kaum Nährstoffe.

Sind Wassermelonenkerne gesund?

Geschnittene Wassermelone mit Kernen © Getty Images/Westend61

Wer die Kerne gut kaut, kann sogar von ihren Inhaltsstoffen profitieren. Sie enthalten unter anderem:

Magnesium

Eisen

Zink

gesunde ungesättigte Fettsäuren

pflanzliches Eiweiß

Gerade geröstete Wassermelonenkerne gelten in einigen Ländern als beliebter Snack und erinnern geschmacklich an Sonnenblumenkerne.

Können die Kerne Verdauungsprobleme verursachen?

Für die meisten Menschen ist das Mitessen der Kerne kein Problem. Wer allerdings sehr viele auf einmal verschluckt oder generell einen empfindlichen Magen-Darm-Trakt hat, könnte vorübergehend leichte Verdauungsbeschwerden wie Blähungen oder Bauchschmerzen bemerken. In normalen Mengen besteht jedoch kein Grund zur Sorge.

Schwarze oder weiße Kerne: Gibt es einen Unterschied?

Die kleinen weißen Kerne sind noch nicht vollständig ausgereift. Sie sind weich und können problemlos mitgegessen werden. Die schwarzen Kerne sind ausgereift und härter. Wer Wassermelonenkerne mitisst, muss sich keine Sorgen machen. Im Gegenteil: Gut gekaut liefern sie sogar wertvolle Mineralstoffe und gesunde Fette.