Pandemie erreicht Zenit

Wachstum in Österreich gebremst. Aber nur 26 Prozent der Fälle abgeklärt.

Wien. 2G, der Lockdown für Ungeimpfte und das teilweise freiwillige Gegensteuern der Geimpften haben erste Wirkungen gezeigt. Auch wenn das Infektionsgeschehen mit über 13.000 neuen Fällen bei weniger Tests hoch bleibt, so dürfte das Land ein Plateau erreicht haben. In wenigen Tagen sollten die Fälle anfangen zu sinken.



Aber: In mehreren Bundesländern – Kärnten, ­Tirol und Vorarlberg – gibt es jetzt beträchtliche Wachstumsraten.



Lesen Sie die ganze Story mit einem oe24plus-Abo. Gleich anmelden!