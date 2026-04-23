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Vienna Comix
© Galob

In der MARX-Halle

Cosplay, Comics, Collectibles: Vienna COMIX mit 100+ Ständen

23.04.26, 13:45
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Schon bald wird die Wiener MARX-Halle zum Hotspot für alle Comic-Fans. Die Vienna COMIX bringt internationale Stars und ein randvolles Programm an zwei Tage Event-Tagen in die Stadt: ein Pflichttermin für Fans, Sammler und alle, die in fantasievolle Welten eintauchen wollen. 

Die Vienna COMIX am 30. und 31. Mai markiert sowohl Höhepunkt als auch Abschluss der Vienna COMIX WEEK (25. bis 29. Mai), die in den Tagen zuvor an mehreren Orten in Wien über die Bühne geht. Das Event von internationalem Format zieht Zeichner aus aller Welt an (unter anderen Danijel Zezelj, Michele Bertilorenzi, Joe Eisma, Mia Oberländer, Dave Lung, Mahmud Asrar, Stevan Subic, Joanne Starer), um ihre Werke live und persönlich zu präsentieren. In der Artist-Alley mit über 70 Teilnehmern kann man die große Dichte an heimischen Talenten kennenlernen, insgesamt werden über 140 Künstler auf der COMIX zeichnen. 

Vienna Comix
© Schmögner

Vienna Comix
© Galob

Neben internationalen Größen zeigt sich eben auch die österreichische Comic-Szene stark vertreten: Newcomer präsentieren ihre ersten Werke, etablierte Namen wie Heinz Wolf, Michaela Konrad, Oliver Ottitsch und Sarah Morrissette signieren für Fans. Ein Disney-Special und bekannte Figuren aus Superhelden-Universen sorgen zusätzlich für Aufmerksamkeit und lange Schlangen bei Autogrammstunden.

Vienna Comix
© Schmögner

Vienna Comix Marx Halle
© Pianka

Auch abseits der Zeichentische bietet die Vienna COMIX ein Erlebnis der Superlative: Star-Wars-Fanclubs, Ghostbusters und Superhelden stehen für Fotos bereit, während Besucher an Mitmach-Stationen zeichnen, spielen oder Figuren bemalen können. Für Cosplayer gibt es eigene Garderoben und ein Reparatur-Service. Alles in allem bieten über 100 Stände Comics, Merchandise und Sammlerstücke - von Retro-Klassikern bis zu aktuellen Trends, Pokémon und Avengers inklusive. Hinzu gesellen sich tolle Gimmicks, herzhafte Gastronomie und sogar eine Berufsberatung für kreative Ausbildungen.

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