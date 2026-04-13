Wiener Musikfieber auf Briefmarke verewigt

Die Leidenschaft für Musik gehört zu Wien wie der Stephansdom – jetzt bekommt sie sogar ein eigenes Postwertzeichen. Eine neue Sonderbriefmarke bringt das Lebensgefühl der Stadt auf kleinstem Raum zur Geltung.

Mit der neuen Ausgabe setzt die Österreichische Post ein starkes Zeichen für die musikalische Identität der Bundeshauptstadt. Die Marke greift das berühmte „Wiener Musikfieber“ auf – ein Begriff, der für die tiefe Verwurzelung von Klassik, Oper und moderner Musikszene steht. Gestaltung und Motiv zielen darauf ab, diese besondere Atmosphäre visuell einzufangen.

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Von Klassik bis Moderne

Wien gilt seit Jahrhunderten als Welthauptstadt der Musik. Große Namen der Vergangenheit treffen hier auf eine lebendige Gegenwart mit Konzerten, Festivals und Nachwuchstalenten. Genau diese Mischung spiegelt die Briefmarke wider: Sie verbindet Tradition mit zeitgenössischem Flair und spricht damit nicht nur Sammler, sondern auch Musikfans an.

Die Sondermarke ist ab sofort erhältlich und dürfte schnell zum begehrten Sammlerstück werden. Gerade in Zeiten digitaler Kommunikation setzt sie ein charmantes Zeichen für die Bedeutung klassischer Post.

Fazit: Wien bleibt seiner musikalischen Seele treu – jetzt sogar im Mini-Format für die ganze Welt.