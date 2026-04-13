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Handschellen klickten
© fotokerschi.at

Häftling

Österreicher floh in Handschellen vor Schweizer Polizei

13.04.26, 14:31
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Ein 41-jähriger Österreicher ist Montag früh in Handschellen von einem Schweizer Polizeistützpunkt geflohen. 

Bregenz/St. Gallen. Eine Fahndung nach dem Mann in der Schweiz und Vorarlberg verlief bisher ohne Ergebnis, teilte die St. Galler Kantonspolizei mit. Von dem Mann gehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus, hieß es.

Der international zur Verhaftung ausgeschriebene Mann war vor rund einer Woche in der Schweiz angehalten worden und wurde am grenznahen Polizeistützpunkt Thal (Kanton St. Gallen) inhaftiert. Am Montag sollte der Österreicher kurz vor 9.30 Uhr in sein Heimatland gebracht werden. Bei den Vorbereitungen zum Transport entkam der Häftling aber zu Fuß und in Handschellen.

Die Behörden starteten umgehend eine Großfahndung mit mehreren Patrouillen, Drohnen und Diensthunden. Im Einsatz stand zudem der Vorarlberger Polizeihubschrauber. Auf eine Öffentlichkeitsfahndung und die Bekanntgabe weiterer Details zur Person verzichtet man derzeit, so die Schweizer Polizei in ihrer Mitteilung. Der Mann bleibe zur Fahndung ausgeschrieben.

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