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Frau Messer
© Getty/Symbolbild

Beide betrunken

Frau (24) verletzt mit Messer Ehemann (33) am Hals

13.04.26, 12:28
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Eine 24-Jährige hat am Sonntag gegen 5.00 Uhr ihren 33 Jahre alten Ehemann in einer Wohnung in Wien-Liesing bei einem Streit mit einem Küchenmesser am Hals verletzt. 

Wien - Mitgrund für die Eskalation der Auseinandersetzung dürfte eine durchzechte Nacht gewesen sein. Die Frau hatte 1,34 Promille, ihr Mann war ebenfalls betrunken, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick auf APA-Nachfrage. Die Schnittverletzung wurde von der Rettung versorgt, ins Spital wollte der 33-Jährige nicht.

Der Mann war nach der Messerattacke aus der Wohnung geflüchtet und hatte die Polizei gerufen. Seine junge Frau wurde in der Wohnung festgenommen und verweigerte die Aussage. Sie erhielt eine Anzeige auf freiem Fuß, zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.

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