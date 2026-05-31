Sturmwarnung übersehen: Kajakfahrer am Wolfgangsee gerettet

Zwei Kajakfahrer sind Samstagabend am Wolfgangsee gerettet worden.

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Zwei Kajakfahrer sind Samstagabend am Wolfgangsee gerettet worden. Sie hatten die Sturmwarnung übersehen und kamen, als das Unwetter aufzog, nicht mehr selbst ans Ufer, bestätigte Rudolf Pichler, Ortsstellenleiter der Wasserrettung St. Gilgen, einen Bericht des ORF Salzburg.

Dramatische Rettung

Die Wasserrettung rückte mit einem Boot aus, um die Wassersportler, die nahe der Falkensteiner Wand unterwegs waren, an Land zu holen. Sie überstanden den Zwischenfall nass, aber unverletzt, so Pichler.