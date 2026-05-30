Warnstufe Rot für Wien: Hagel-Gewitter im Anmarsch

Nach den sommerlichen Temperaturen gilt in Österreich Unwetter-Alarm. Über das Land zieht ein heftiges Gewitter mit Hagel und Sturm. In mehreren Bundesländern gibt es Warnungen.

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In Österreich startete der Samstag zum großen Teil sonnig. Nördlich der Donau zogen gegen Mittag gewittrige Schauer auf. In der zweiten Tageshälfte drohen vom Burgenland bis zum Mostviertel lokale Gewitter. Der Westen und Süden bleiben oft trocken. Gewitter sind auch dort nicht ausgeschlossen. Der Nordwestwind frischt in Gewitternähe vereinzelt stürmisch auf.

Die Österreichische Unwetterzentrale (uwz.at) hat für mehrere Bundesländer eine erhöhte Unwetterwarnung ausgerufen. Betroffen sind vor allem Oberösterreich, Niederösterreich und Wien. In diesen Bundesländern gilt die rote Warnstufe.

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Darauf müssen Sie achten:

Bäche und kleinere Flüsse können plötzlich stark anschwellen, stellenweise sogar ausufern.

Wasser kann in Keller eindringen; Straßen und Unterführungen können vorübergehend unter Wasser stehen.

Das Abwasser- und Kanalsystem kann vorübergehend überlastet sein.

Straßenverkehr: Gefahr durch Aquaplaning, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen.

In Hanglagen Murenabgänge und kleinere Erdrutsche möglich.

Bei Hagelschlag Gefahr schwerer Schäden in der Landwirtschaft.

Kurzzeitige Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr möglich.

Schäden durch Gewitterböen, Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden.

Diese Schutzmaßnahmen sollen Sie befolgen:

Halten Sie sich nach Möglichkeit nicht im Freien auf.

Suchen Sie nicht Schutz unter einzelnstehenden Bäumen.

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Waldgebieten und unternehmen Sie keine Wanderungen durch offenes oder erhöhtes Gelände.

Wenn Sie sich im oder auf dem Wasser befinden (baden, surfen, segeln, etc.) sollten Sie unbedingt und unverzüglich an Land gehen.

Stellen Sie sich auf Verspätungen von öffentlichen Verkehrsmitteln ein.

Bei Autofahrten: umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten, bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

Halten Sie bei Starkregen oder Hagel nach Möglichkeit am Straßenrand oder auf einem Parkplatz an.

Bei Hagelgefahr: Auto nach Möglichkeit in die Garage stellen.

Befestigen Sie lose Gegenstände (Blumentöpfe, Gartenmöbel, Sonnenschirm etc.) oder bringen Sie diese in geschlossene Räume.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallgegenständen.

Trennen Sie wertvolle elektrische Geräte (z.B. Computer) vom Stromkreis.

Sonntag mit stellenweise Gewittern

Am Sonntag wird die Luftmasse feuchter und energiereicher. Nach einem oft sonnigen Start bilden sich bereits am Vormittag Quellwolken und diese entwickeln sich ausgehend vom Bergland rasch weiter, und in der Folge entstehen immer öfter Regenschauer oder Gewitter. Der Wind dreht auf West und weht generell mäßig, in der Nähe von Schauern oder Gewittern lebt er aber teils kräftig auf. Frühtemperaturen zehn bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 29 Grad.

Unbeständig in die neue Woche

Unbeständig geht es durch den Wochenstart: Bereits von der Früh weg ziehen Wolkenfelder und Schauer über das Land. Dazwischen zeigt sich auch immer wieder die Sonne. Erst am späteren Nachmittag stabilisiert sich das Wetter langsam von Westen her. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen und am Alpenostrand stellenweise auch lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen zwölf bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen 22 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Süden.

Hoher Luftdruck und eine südwestliche Höhenströmung werden am Dienstag wetterbestimmend. Der Vormittag verläuft verbreitet sonnig, inneralpin gibt es aber auch Hochnebelfelder. Am Nachmittag bilden sich im Westen und Südwesten vermehrt Schauer und Gewitter, die zum Abend hin auch die Mitte des Landes erfassen. Im Norden und Osten bleibt es vorerst trocken. Die Frühtemperaturen reichen von acht bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von 22 bis 27 Grad.