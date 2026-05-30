Unwetter-Alarm: Heftige Hagel-Gewitter steuern auf Österreich zu

Das Wochenende wird in Teilen Österreichs turbulent.

Drucken

Am Samstagvormittag scheint in weiten Teilen die Sonne, meist sind nur harmlose Schleierwolken unterwegs. Im Norden hingegen ziehen schon in der Früh dichtere Wolken auf. Diese breiten sich am Nachmittag weiter nach Süden aus und bringen oft Regenschauer, in den nördlichen Landesteilen mitunter auch Gewitter. Am längsten trocken bleibt es in Vorarlberg. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Norden und Nordosten auch lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen 5 bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 31 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Schwere Gewitter am Sonntag

Am Sonntag wird die Luftmasse feuchter und energiereicher. Der Tag startet meist noch sonnig und trocken, aber schon im Laufe des Vormittags kommen verbreitet Wolken auf. Spätestens ab dem frühen Nachmittag sind fast im ganzen Land Regenschauer und vor allem in der Osthälfte auch Gewitter zu erwarten. Diese können heftig ausfallen – es besteht Unwetter-Gefahr.

Am längsten trocken bleibt es ganz im Nordosten. Der Wind weht oft schwach bis mäßig, zeitweise auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen 8 bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 30 Grad.

Es geht verbreitet unbeständig durch den Tag. Bereits von der Früh weg ziehen zum Sonnenschein teils dichtere Wolkenfelder mit Regenschauern durch. Es sind auch Gewitter einzuplanen, vor allem im Norden und Osten, später auch im Südosten. Erst am späteren Nachmittag stabilisiert sich das Wetter von Westen langsam. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen und am Alpenostrand stellenweise auch lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen 12 bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Süden.