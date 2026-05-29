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Mega-Stau

Demo legt heute Brenner-Autobahn lahm

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Mega-Stau in Österreich
Mega-Stau in Österreich © APA/FRANZ NEUMAYR
Eine Demonstration auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) gegen den überbordenden Transitverkehr hat am Samstag eine Totalsperre des Brennerkorridors für den Durchzugsverkehr zur Folge.
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Der Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, und seine Wipptaler Amtskollegen wollen bei der Kundgebung am Nachmittag auf die Verkehrsbelastung im Tal aufmerksam machen. Ein Verkehrschaos und Stillstand auf den Straßen wurde dies- und jenseits des Brenners befürchtet.

Daher hatte die Behörde im Vorfeld dazu aufgerufen, Tirol am Samstag zu umfahren. Die Brennerautobahn ist nämlich von 11.00 bis 19.00 Uhr nicht befahrbar und es gibt auch keine Ausweichmöglichkeiten. Die Brennerstraße (B182), die Ellbögener Straße (L38) und die Stubaitalstraße (B183) sind nur für den Ziel- und Quellverkehr geöffnet. Das Lkw-Fahrverbot gilt an diesem Tag bereits ab 9.00 Uhr.

Autobahn gesperrt

Auch auf Südtiroler Seite wird die Brennerautobahn (A22) in Fahrtrichtung Norden ab Sterzing gesperrt. Eine Überlastung wurde zudem auf allen wichtigen Straßen Tirols befürchtet, auch die Tauernautobahn (A10) in Salzburg dürfte betroffen.

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Die Demonstration hatte im Vorfeld insbesondere in Italien und Deutschland zu Kritik geführt. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) hatte etwa auf die Gefährdung der Verkehrsteilnehmer hingewiesen, der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) zeigte sich verärgert. Initiator Mühlsteiger wehrte sich hingegen angesichts einer dreieinhalbstündigen Demonstration gegen ein "Hochstilisieren einer Weltuntergangsstimmung". Unter den Tiroler Oppositionsparteien stieß der Protest auf weitgehende Unterstützung, die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ agierten dagegen etwas zurückhaltender, wenngleich auch sie ihre Solidarität mit der Bevölkerung bekundeten. Neben Proponenten der Opposition wollte auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) als "Privatperson" an der Versammlung teilnehmen, Vertreter der SPÖ hatten sich ebenfalls angekündigt.

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