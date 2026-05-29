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Drama-Szenen

Party-Boot geht unter: 148 Feiernde an Bord

Von
29.05.26, 21:50
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Piraten-Partyboot „Big Boss Diamond“ mit britischen Touristen an Bord sinkt, 148 Personen müssen das Schiff verlassen. 

Ein riesiges Piratenboot mit 148 Personen an Bord, darunter britische Touristen, ist vor der türkischen Küste gesunken.

„Big Boss Diamond“  

Das bei Urlaubern beliebte Boot „Big Boss Diamond“ sank in der Nähe der Paradiesinsel an der Mittelmeerküste, nachdem es Wasser aufgenommen hatte. Alle 148 Personen an Bord mussten das Schiff verlassen, als es sank.

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In Panik ins Meer 

Viele Passagiere sprangen in Panik ins Meer, um sich zu retten. Schreckliche Aufnahmen zeigen Urlauber, die vom sinkenden Schiff springen, während andere sich verzweifelt festklammern. 20 Kinder befanden sich an Bord, als sich das schreckliche Unglück ereignete. 

Zu Tagestour aufgebrochen 

Die „Big Boss Diamond“ war gerade zu einer Tagestour aufgebrochen, als sich das Unglück ereignete. Das Boot begann in der Bucht von Akvaryum Wasser aufzunehmen, woraufhin Rettungskräfte sofort zur Hilfe eilten.

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