Erste Fotos der Trump-Traumhochzeit

Donald Trump Jr. und seine Bettina haben Ja gesagt. Die frisch gebackene Braut teilt nun auf Instagram private Einblicke in ihre romantische Hochzeit auf einer Privatinsel auf den Bahamas.

Die Hochzeitsfeier im vergoldeten Ballsaal war geprägt von Champagner, Jasmin-Duft und einer ganz persönlichen Note. Der 48-jährige älteste Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., feierte mit seiner 39-jährigen Ehefrau im engsten Kreis.

Romantische Details wie Duftkerzen mit Jasmin- und Damaszener-Rose-Noten sowie zarte Blütenarrangements prägten die Kulisse. Auch liebevoll gestaltete Lebkuchenherzen waren Teil der Dekoration auf den Bahamas. Ein roter Faden zog sich durch das gesamte Fest: Das Motto: „Die Liebe besiegt alles“ war allgegenwärtig.

Details der exklusiven Hochzeit

Auf den aufwendig gestickten Servietten und Motiven spiegelte sich das Motto wider. Die rund 50 Gäste tranken unter anderem den Lieblingscocktail der Braut, einen „Bettina Bellini“. Bettina selbst zeigt sich auf ihrem Instagram-Kanal mit dem selbstbewussten Motto „Married, not tamed“ („Verheiratet, aber nicht gezähmt“). In einem Video der Feier ist die emotionale Rede des Bräutigams zu hören: „Wir teilten einfach dieselben Dinge, wir kämpften für dieselben Dinge, wir lachten über dieselben Dinge. Wir teilten all unsere unglaublichen Geschichten.“

Stolz auf die Familie

Die Braut konterte mit einer eigenen rührenden Liebeserklärung: „Drei Dinge: Ich würde dich heiraten – selbst wenn dein Nachname Orfy Conrom wäre. Denn du bist ein unglaublicher Mann. Ich habe das Glück, dich in meinem Leben zu haben. Und ich bin außerdem unglaublich stolz darauf, nun ein Teil deiner Familie zu werden.“ Die formelle Trauung hatte bereits zuvor in Florida stattgefunden, bevor es für die exklusive Party auf die Bahamas ging.

Papa Donald Trump fehlte

Ein prominentes Gesicht suchte man vor Ort allerdings vergeblich. Der 79-jährige US-Präsident Donald Trump konnte nicht persönlich an der Feier teilnehmen. Er gratulierte dem Paar aus der Ferne und begründete seine Abwesenheit mit dringenden Regierungsgeschäften in der US-Hauptstadt Washington.