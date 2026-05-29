Vance meldet Fortschritte bei Iran-Gesprächen

Zwischen der USA und dem Iran könnte Bewegung in die festgefahrenen Gespräche kommen. US-Vizepräsident JD Vance sieht bei den laufenden Verhandlungen erste Erfolge.

Bei Gesprächen über eine mögliche Verlängerung der aktuellen Waffenruhe zwischen Washington und Teheran gebe es laut Vance positive Entwicklungen.

„Wir haben viele Fortschritte gemacht“, sagte der US-Vizepräsident am Donnerstag vor Journalisten. Noch sei man allerdings nicht an einem Punkt angekommen, an dem Präsident Donald Trump grünes Licht für eine Vereinbarung geben würde.

Streit um letzte Details

Nach Angaben von Vance drehen sich die Verhandlungen derzeit vor allem um Feinheiten in der Formulierung möglicher Vereinbarungen. „Es geht im Moment hin und her wegen einiger sprachlicher Details“, erklärte er. Gleichzeitig zeigte sich der Vizepräsident vorsichtig optimistisch: „Hoffentlich werden wir weitere Fortschritte erzielen und der Präsident wird in der Lage sein, das Abkommen zu billigen.“

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Ob und wann es tatsächlich zu einer Unterschrift komme, sei derzeit aber völlig offen. „Es ist schwer vorherzusagen, wann genau oder ob der Präsident unterschreiben wird“, so Vance.

Neue Gespräche geplant

Laut US-Kreisen soll es inzwischen eine Grundlage für weitere Verhandlungen geben. Medienberichten zufolge wird unter anderem über eine Verlängerung der bestehenden Waffenruhe um weitere 60 Tage diskutiert. Zudem könnten erstmals seit Kriegsbeginn wieder intensivere Gespräche über das iranische Atomprogramm aufgenommen werden.

Trotz vorsichtiger Signale bleibt eine endgültige Lösung vorerst aus. Aus dem Umfeld der US-Regierung heißt es, Trump halte die bisherigen Ergebnisse noch nicht für ausreichend. Auch aus Teheran gab es bislang keine Zustimmung zu einer möglichen Vereinbarung. Die Gespräche dürften daher vorerst weitergehen.