Künstler KAWS designt die neue Artists‘ Collection der Original Sacher-Torte

Die Original Sacher-Torte zeigt sich in einem völlig neuen Look: Der weltweit gefeierte Künstler KAWS hat die diesjährige, streng limitierte Sacher Artists‘ Collection im Sacher Onlineshop gestaltet.

Der Verkauf der begehrten Sammlerstücke startet am Dienstag für 80 Euro pro Stück (Größe III, exkl. Versandkosten). Neben dem Sacher Onlineshop gibt es die Edition auch direkt vor Ort an den österreichischen Sacher Standorten in Wien, Salzburg und Seefeld-Tirol zu kaufen. Jedes Jahr gestaltet eine kreative Persönlichkeit die berühmte Holzkiste der Original Sacher-Torte. Für das Jahr 2026 konnte der weltbekannte zeitgenössische Künstler KAWS gewonnen werden, dessen bekannte Figur „COMPANION“ nun die Sacher Artists‘ Collection ziert.

© Sacher

Kunst für den guten Zweck

Die Holzkistchen sind auf insgesamt 1.000 Stück limitiert und zeigen das KAWS-Gemälde SPOKE TOO SOON. Mit der Aktion wird eine Menge bewirkt: Der gesamte Erlös von 80.000 Euro wird an NF Kinder gespendet. Damit wird direkt die wichtige Forschung für die Tumorerkrankung Neurofibromatose gefördert und betroffene Familien werden aktiv unterstützt.

Die hochkarätige Artists’ Collection ist bereits seit 2009 ein fester Bestandteil von Sacher und hat sich über die Jahre zu einer ganz besonderen Tradition in Österreich entwickelt. In den vergangenen 18 Jahren wurden insgesamt schon rund 16.000 Holzkistchen der Original Sacher-Torte mit den Werken von international bekannten Künstlerinnen und Künstlern gestaltet.

Brücke zwischen den Welten

„Die Zusammenarbeit mit KAWS bringt eine neue zeitgenössische Perspektive in unser Haus. Als Familienunternehmen ist es uns wichtig, Tradition immer wieder neu zu denken. Mit KAWS gelingt uns dieser Dialog zwischen Geschichte und Gegenwart auf besonders spannende Weise“, sagt Alexandra Winkler, Sacher Co-Eigentümerin, besonders stolz über das gelungene Projekt.

Künstler KAWS mit Alexandra Winkler © Hotel Sacher

Der amerikanische Künstler KAWS gilt aktuell als einer der einflussreichsten zeitgenössischen Künstler weltweit. In seinen Arbeiten greift er sehr häufig Motive aus der bekannten Popkultur sowie aus der Animation und Ikonografie auf. Daraus entwickelt er eine völlig eigenständige künstlerische Bildsprache über verschiedene Medien hinweg.