Es gibt ein Leben nach dem Song Contest. Was manche bezweifelt haben, stellt die aktuelle Kulturwoche unter Beweis. Die Wiener Festwochen haben übernommen.

"An Evening with Patti Smith" läutet am Dienstag im Theater Akzent ein mehrtägiges Festwochen-Gastspiel der "Godmother of Punk" ein, das am Donnerstag mit einem Konzert in der Arena und am Freitag mit ihrer Mitwirkung an der Eröffnung fortgesetzt wird. Zu ihrem Soloabend heißt es: "So nah kommt man der Frau nur selten, die wie keine Zweite Generationen inspiriert, den Mut zur Unabhängigkeit und die Macht des poetischen Widerstands verkörpert."

Patti Smith inkognito als Paparazza © FilmMagic.com/Getty

Festwochen-Start

Am Mittwoch wartet u.a. "Voyage Into Infinity", die neueste installative Arbeit der US-Performance-­Ikone Narcissister, "eine übergroße Kettenreaktionsmaschine aus recycelten Alltagsgegenständen", in der Halle G des Museumsquartiers auf das Publikum, während am Vormittag der Presse ein Ausblick auf die Eröffnung gegeben wird, die heuer nicht nur unüblich spät, sondern auch an einem unüblichen Ort über die Bühne geht, nämlich am Helden-, statt am Rathausplatz.

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Am Freitag werden die Wiener Festwochen endlich auch offiziell eröffnet. Das Konzept zur Proklamation der "Republic of Gods" stammt von Milo Rau, die musikalische Leitung übernimmt wieder Fuzzman aka Herwig Zamernik: "Gospel trifft auf Punk, Klassik auf Schlager, neue auf alte Gött:innen: schamloser Synkretismus in guter alter Wiener Tradition!"