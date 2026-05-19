Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (41): Das 2. Baby ist da!

Die Musikerin und ihr Partner Thomas Stolle freuen sich über ein volles Kinderzimmer. Die Geburt ihres zweiten Kindes verkündeten die beiden erneut auf sympathische Weise.

Es ist das wohl schönste Liebeslied, das das Leben für sie schreiben konnte. Stefanie Kloß, die charismatische Frontfrau der Band Silbermond, und ihr Lebensgefährte, der Gitarrist Thomas Stolle, sind wieder Eltern geworden. Nach Wochen des sehnsuchtsvollen Wartens und einer herrlich unaufgeregten Schwangerschaft im Rampenlicht hat das kleine Wunder nun das Licht der Welt erblickt. Für die 41-jährige Ausnahmesängerin und ihren Partner ist es das zweite gemeinsame Kind – und das private Glück damit wohl endgültig vollkommen.





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Ihre Schwangerschaft hatte die sympathische Sächsin erst vor wenigen Monaten auf eine wunderbar erfrischende Art publik gemacht. Ein Schnappschuss auf Instagram, ein leeres Glas mit Milchschaum und die humorvollen Worte „Glas leer, Bauch voll“ – mehr brauchte es nicht, um die Gerüchteküche zum Brodeln und die Herzen ihrer treuen Fangemeinde zum Schmelzen zu bringen. Schon damals war der kugelrunde Babybauch unter dem eleganten schwarzen Outfit kaum mehr zu übersehen.

Familien-Auszeit von der Bühne

Nun hat das Warten ein Ende, und das Paar darf sich ganz dem Zauber des ersten Kennenlernens hingeben. Dass der neue Erdenbürger das Licht der Welt erblickt, gleicht auch zeitlich einer kleinen Punktlandung. Die frischgebackenen Zweifach-Eltern haben ihr Leben zwischen Rockbühne und Wickeltisch perfekt im Griff. Nachdem die Band im vergangenen Jahr noch mit ihrem Album „Auf auf“ von Erfolg zu Erfolg eilte, herrscht im Terminkalender der Musiker bewusste Leere. Keine Tourneestrapazen, keine großen TV-Auftritte – das Musikerpaar hat sich für das gesamte Jahr eine wohlverdiente Auszeit verordnet, um sich ganz ohne Ablenkung dem kostbaren Abenteuer Wochenbett und dem neuen Familienalltag zu widmen.





Wie schon bei der Geburt ihres ersten Sohnes im April 2018, halten die beiden Künstler das Privatleben ihrer Sprösslinge streng unter Verschluss. Eine behütete Kindheit abseits des Blitzlichtgewitters ist für Stefanie Kloß eine Herzensangelegenheit, die sie mit sanfter Konsequenz verteidigt. Details wie der Name oder das genaue Geburtsdatum bleiben daher vorerst das süße Geheimnis der kleinen Familie.Langweilig wird es im Hause Kloß-Stolle in Zukunft aber gewiss nicht, denn die große Bühne ruft bereits leise aus der Ferne. Schon im kommenden Jahr feiert Silbermond das stolze 25-jährige Bandjubiläum mit zwei monumentalen Stadionkonzerten in Dresden. Bis die Powerfrau dort wieder vor zehntausenden jubelnden Fans das Mikrofon ergreift, genießt sie nun erst einmal die intimste und schönste Hauptrolle ihres Lebens – das ganz große, leise Glück im Baby-Himmel.