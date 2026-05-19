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Herbert Fechter, Sonja Klima und Klaus Panholzer.
© Andreas Tischler

Überraschung

LGCT-Tour in Schönbrunn: „Große Chance“-Star sorgt für Gänsehaut

19.05.26, 07:00
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Vor der prachtvollen Barockkulisse von Schloss Schönbrunn verschmelzen Ende September spektakulärer Pferdesport und musikalische Opulenz zu einem unvergesslichen Kulturevent.

Es sind die Zutaten für einen Abend, der im Gedächtnis bleiben soll: Das imperiale Erbe der Habsburgermonarchie, die absolute Weltelite des Springreitsports und eine der kraftvollsten Arien der Musikgeschichte. Vor der barocken Kulisse von Schloss Schönbrunn kamen Sonja Klima (Co-Veranstalterin der Longines Global Champions Tour Vienna), Klaus Panholzer (Geschäftsführer der Schönbrunn Group) und Herbert Fechter zusammen, um ein Novum für das prestigeträchtige Longines Global Champions Reitturnier Ende September (24.-27.9.) zu verkünden.

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Das Turnier erfährt in diesem Jahr eine tiefgreifende künstlerische Erweiterung. Wenn die letzten Hindernisse überwunden und die sportlichen Entscheidungen im Ehrenhof gefallen sind, wechselt die Inszenierung von athletischer Präzision zu musikalischer Opulenz.

Star-Tenor in Wien 

Ein Balkon, ein Tenor und 100 Stimmen: Der Höhepunkt des Turniers – die feierliche Siegerehrung – wird zu einem inszenatorischen Gesamtkunstwerk erhoben. Vom historischen Balkon des Schlosses, mit Blick über den weiten Ehrenhof und die versammelten Tausenden Zuschauer, wird der austro-sizilianische Tenor Paolo Scariano die legendäre Puccini-Arie „Nessun Dorma“ anstimmen.

Star-Tenor Paolo Scariano in Schönbrunn.

Star-Tenor Paolo Scariano in Schönbrunn.

© Andreas Tischler

Unterstützt wird der Finalist der ORF-Show „Die große Chance“ dabei von einem imposanten, 100-köpfigen Kinderchor. Für Scariano, der privat eine tiefe Passion für den Pferdesport hegt, schließt sich hier ein Kreis:„Es ist mir eine große Ehre, dass mich Sonja Klima und Helmut Morbitzer gebeten haben, auf dem Balkon von Schloss Schönbrunn zu singen und damit einen besonderen Moment für den Sieger zu schaffen.“

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