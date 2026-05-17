Schande von Wien! Stadthalle buhte Israel aus

Beim Song-Contest-Finale kam es zum Skandal.

Der Sieger des 70. Eurovision Song Contest von Wien steht fest: Bulgariens Sängerin Dara holte sich letztlich unerwartet die Krone beim größten Musikbewerb der Welt mit ihrem Partystampfer „Bangaranga“.

Auf Platz 2 kam Israels Vertreter Noam Bettan mit seinem rauchig gesungenen „Michelle“ zum Liegen, der ebenfalls lange zwar unter den Top Ten, aber keinesfalls auf dem 2. Platz gesehen worden war. Israel konnte dabei vor allem beim Publikum überzeugen und kletterte somit vom 8. noch auf den 2. Platz.

ESC-Eklat

Dass Israel derart gut beim Publikum abschnitt, kam nicht bei allen ESC-Fans gut an. Wie Videos zeigen, buhten zahlreiche Zuschauer in der Wiener Stadthalle Noam Bettan aus.

Schon im Halbfinale war es zu einem ESC-Skandal gekommen. Israel-Störer hatten lautstark Parolen wie „Free Palestine!“ und „Stop the Genocide“ geschrien. Auch beim israelischen Auftritt im Finale gab es Buh-Rufe.

Schon im Vorfeld des Song Contests hatte es Boykottaufrufe wegen der Teilnahme Israels gegeben. Die Kritik richtet sich dabei vor allem auf das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg.