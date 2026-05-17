"Bangaranga": Das bedeutet der Sieger-Song

Das steckt hinter dem bulgarischen Partyknaller.

Es war ein Sieg, mit dem vor kurzem noch die Wenigsten gerechnet hätten: Dara aus Bulgarien hat den 70. Eurovision Song Contest in Wien für sich entschieden. Die 27-jährige Sängerin mauserte sich auf den letzten Metern zu einem aussichtsreichen Geheimtipp und überholte schließlich die lange Zeit als Topfavoriten gegolten habenden Länder wie Finnland oder Australien - ein großartiges Comeback für Bulgarien, das zuletzt 2022 beim Song Contest vertreten war.

Im Musikbusiness ist Dara, die am 9. September 1998 in Varna als Darina Nikolaeva Yotova geboren wurde, keine Unbekannte. Vor knapp zehn Jahren startete sie ihre Karriere und gehört heute zu den bekanntesten Popstars ihres Heimatlandes. Wie stand auch bei ihr eine Castingshow - die bulgarische Version von "X Factor" - am Beginn jener Reise, die sie bis zum Song-Contest-Triumph führen sollte.

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Ein "Dancing Star" auf der Stadthallen-Bühne

Es folgten etliche Veröffentlichungen und weitere TV-Auftritte, wobei Dara etwa bei "The Voice of Bulgaria" auch als Mentorin für andere Musiktalente in Erscheinung trat. Ihr Tanztalent, dass ihr beim ESC in Wien für die aufwendige Choreografie in die Karten spielte, bewies sie vor zwei Jahren bei "Dancing Stars" in Bulgarien, konnte sie die Tanzshow doch auf Platz 2 beenden. Ihr jüngstes Studioalbum hat Dara mit "Adhdara" im Herbst des Vorjahres veröffentlicht.

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Mit der Inszenierung zum ESC-Siegertitel "Bangaranga" hat Dara und ihr Team aber offenbar eine Punktlandung hingelegt: Was zunächst wie eine Szene in einem Wartezimmer wirkt, wird dank harter Electrobeats und vertracktem Songwriting zu einem waschechten Partyknaller, der auf der Bühne der Stadthalle dank der ausgeklügelten Choreografie vollends überzeugen konnte. Gemeinsam mit ihren fünf Tänzerinnen und Tänzer lieferte Dara einen wilden Ritt, der sich sehen lassen konnte.

Was bedeutet Bangaranga?

Der Begriff „Bangarang“ kommt aus dem jamaikanischen Patois, einer Kreolsprache, und steht für Chaos, Aufruhr oder Rebellion. Für den bulgarischen ESC-Beitrag wurde daraus die Abwandlung „Bangaranga“ – gemeint ist damit eine selbstbewusste, kämpferische Frau mit rebellischem Charakter.

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“Bangaranga ist dieses innere Gefühl, dass alles möglich ist und alles in Ordnung sein wird”, sagte Dara zur BBC. „Ich glaube einfach, dass wir alle auch unsere inneren Dämonen haben und all diese modernen Dämonen vertreiben können: Ängste, Scham, Unsicherheiten”, so die Künstlerin zur BILD. „Wir können sie einfach verjagen, indem wir ein Bangaranga sind – indem wir mutig sind und ganz ohne Entschuldigung zu hundert Prozent wir selbst. Indem wir dem treu bleiben”, so Dara.

Das Siegerlied "Bangaranga"

Im Folgenden der Text des Siegerliedes der 27-jährigen Sängerin:

BANGARANGA

Come alive

Surrender to the blinding lights

No one's gonna sleep tonight

Welcome to the riot

I'm the bangarang



Bangaranga bangaranga

Bangaranga

I'm the bangarang

Bangaranga bangaranga

Bangaranga, I'm the bangarang

Blinding lights

Welcome to the riot



I'm an angel

I'm a demon

I'm a psycho

For no reason

I'm a mover

I'm a teaser

I don't follow

I'm the leader

Lemme

Hype ya, hype ya up

Lemme hype ya up

Imma imma

Let you get so hooked

Imma leave you shook



Come alive

Surrender to the blinding lights

No one's gonna sleep tonight

Welcome to the riot

I'm the bangarang



Bangaranga bangaranga

Bangaranga

I'm the bangarang

Bangaranga bangaranga

Bangaranga, I'm the bangarang

Blinding lights

Welcome to the riot



Close to the edge I can feel it inside

Bodies on bodies and sparks 'bout to fly

I'm (oh, I'm) about to lose my mind (mind)

I'm the bangarang



Bangaranga bangaranga

Bangaranga

I'm the bangarang

Bangaranga bangaranga

Bangaranga, I'm the bangarang

Blinding lights

Welcome to the riot



I'm a rebel,

I'm a danger

I'm a mover,

For a freedom

Let me light you, light you up

Let me light you up

Come on, let me pull you in so deep

I am gone leave you weak



(I'm the bangarang)

(I'm the bangarang)

(I'm the bangarang)