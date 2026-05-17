Cosmó: "Platz 24 ist ein Erfolg"

- Der letzte Platz ist es dann doch nicht geworden: Österreichs Vertreter Cosmó landete beim 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle auf dem 24. Rang und vermied somit, als Schlusslicht diese Ausgabe zu beenden.

Direkt nach dem Auftritt zeigte sich der Sänger zufrieden mit der Leistung. "Wir konnten unser Bestes geben." Zum konkreten Abschneiden meinte er: "Es ist nicht der letzte Platz - was auch in Ordnung gewesen wäre."

Aber umso mehr freue er sich nun über den erreichten Rang. "Vielen lieben Dank an Luxemburg für den Punkt und an das Publikum für die fünf Punkte." Mit insgesamt sechs Punkten landete Cosmó damit direkt vor Großbritannien, das sich mit einem Punkt begnügen musste. "Wir haben der Welt gezeigt, wie easy es ist, gemeinsam zu tanzen", sagte der Musiker. "Das war immer mein Ziel: dass wir unser Bestes geben, dass wir die Halle zum Tanzen bringen. Die Halle war die größte Freude, das größte Geschenk meines Lebens." An die Reaktion der Fans werde er sich ein Leben lang erinnern.

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"Pures Adrenalin"

Vom Auftritt selbst zeigte er sich begeistert. "Wahnsinn, pures Adrenalin! Die Halle war so laut." Grundsätzlich sei bei der Performance "alles so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben", bedankte sich Cosmó auch bei seinem ganzen Team, allen voran Gitarrist Sandro Humitsch, der mit ihm sowie den Tänzerinnen und Tänzern die Bühne geteilt hatte. "Es war monatelange harte Arbeit", blickte er auf die Vorbereitung zum ESC und die Entwicklung des "Tanzschein" zurück.

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Seine musikalische Reise sei damit aber keineswegs beendet, stehen doch im Sommer und Herbst etliche Livetermine an. "Es gibt noch so viele weitere Geschichten, die ich erzählen möchte, und Songs, die geschrieben werden möchten." Seinen markanten blauen Stern im Gesicht möchte er übrigens auch künftig behalten. "Ich habe mich sehr in den Glitzer verliebt." Und nun gelte es mal, den erfolgreich absolvierten ESC-Auftritt zu feiern.

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Cosmo nach ESC: "Ich freue mich sehr"

Gratuliere zu deinem Auftritt. Wie zufrieden bist du mit deiner Performance?



Cosmó: Ich bin sehr zufrieden. Wir konnten unser Bestes geben. Wir haben der Welt gezeigt, wie easy es ist, gemeinsam zu tanzen. Und das war immer mein Ziel, dass wir unser Bestes geben, dass wir die Menschen zum Tanzen bringen. Die Halle war die größte Freude, das größte Geschenk meines Lebens. Was die Fans für uns gemacht haben, werde ich ein Leben lang mich daran erinnern. Und mitnehmen auf die weiteren Bühnen, die ich bespielen werde. Vom Ergebnis her ist es unterm Strich nur der vorletzte Platz geworden.

Bist du damit zufrieden?



Cosmó: Es ist nicht der letzte Platz, was auch in Ordnung gewesen wäre. Aber ich freue mich umso mehr über den vorletzten Platz. Vielen lieben Dank an Luxemburg für den Punkt und an das Publikum für die fünf Punkte. Ich fühle mich sehr geehrt.

Wie erleichtert warst du, als es den ersten Punkt von Luxemburg gab, dass es nicht Null Punkte werden kann?



Cosmó: Ja, erleichtert. Ich habe mich gefreut.

Wie hast du den Auftritt erlebt?



Cosmó: Wahnsinn. Pures Adrenalin. Die Halle war so laut. Es war so arg. Ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen, wie bei Österreich das lauteste Publikum war. Das ist für mich das größte Geschenk. Für mich ist es nochmal eine größere Ehre, Österreich erfolgreich vertreten haben zu dürfen. Ich freue mich sehr.

Du sagst erfolgreich, also du siehst es als Erfolg?



Cosmó: Ich sehe es als einen erfolgreichen Auftritt vor dem größten Publikum, was man sich vorstellen kann. Es ist alles so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben beim Auftritt.

Was sagst du zur bulgarischen Überraschungssiegerin?



Cosmó: Wahnsinn. Herzliche Gratulation. So cool. Die Dara ist eine wunderbare Person, eine wunderbare Musikerin. Ich bin sehr gespannt, wie es bei ihr weitergeht und auf Bulgarien 2027.

Wie geht es bei dir weiter?



Cosmó: Bei mir in den nächsten Tagen geht es gleich weiter mit Proben, mit meiner wunderbaren Band. Wir gehen auf Tour in Österreich und Deutschland. Es wird mehr Musik geben. Letztes Jahr habe ich mich ganz viel mit Songwriting beschäftigt. Ich bin so froh, das bald auch zeigen zu dürfen. Es gibt noch so viele weitere Geschichten, die ich erzählen möchte und so viele weitere Songs, die geschrieben werden sollen. Ich freue mich einfach sehr, jetzt live ein neues Publikum anzusprechen.

Den Stern, den du ja aufgespeist hast seit den Songcontestproben, bleibt der jetzt so gut?



Cosmó: Der bleibt. Und ich habe mich sehr ins Glitzer verliebt. Deswegen muss ich mir jetzt die nächsten Male mehr bemühen.

Aber das Schminken dauert dadurch länger, oder?



Cosmó: Das wird länger dauern als acht Minuten. Das stimmt.

Die Anspannung ist jetzt weg. Wie geht die Nacht weiter?



Cosmó: Es wird gefeiert. Es wird gefeiert, denn es war eine monatelange harte Arbeit. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken. Sandro, mein Gitarrist und Manager. Mein Label Töchter Söhne. Mein Verlag Bluejay Music. Josef Schadner. Das ganze Team vom ORF. Ella Stern. Elia Stesgal. Patrick Kumenecker, die diesen Song zum Leben erweckt haben. Ich möchte mich bedanken an unsere Tänzer Ruben, Dexia, Tyrese und Ruben. Das war so ein massives Team, was an diesem Projekt gearbeitet hat. Und das müssen wir heute feiern.

Bist du froh, dass es jetzt vorbei ist? Oder könnte es noch zwei Wochen Song Contest sein, wenn es nach dir geht?



Cosmó: Natürlich könnte es noch zwei Wochen weiter gehen. Ich freue mich sehr. Es waren jetzt wahnsinnig viele Konzerte in der Stadthalle. Muss man sich einmal vorstellen. Und zwar ein riesiges Publikum. Aber ich freue mich jetzt auch sehr auf das nächste Kapitel. Neue Musik, Studio, Live on Tour. Das ist auch sehr, sehr spannend.

Hast du schon Feedback aus dem Burgenland bekommen? Sprich auch von deiner Familie.

Cosmó: Meine Familie ist sehr happy. Sie sind super stolz. Vom Burgenland habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich habe noch nicht aufs Handy geschaut. Aber ich bin mir sicher, denen hat der Auftritt sehr gefallen und die haben mitgetanzt.

Was war für dich an dem Auftritt heute das Beste? Gab es einen Moment, wo du sagst, den nimmst du mit für alle Zeiten?



Cosmó: Ich finde, der Moment, wo Sandro mit den Tänzern nach vorne kommt und wir alle gemeinsam auf der Bühne stehen und tanzen und das Publikum mitgetanzt hat, das war für mich der schönste Moment.

Der Applaus in der Halle war ja unglaublich, oder?



Cosmó: Unglaublich. Ein Wahnsinn.

Hast du mit dieser Response gerechnet vom Saalpublikum?



Cosmó: Nein, nein. Ich habe nicht damit gerechnet. Aber ich habe einfach Vorfreude gehabt auf die große Unterstützung. Ein bisschen durfte ich es erahnen von den vielen Proben. Menschen haben sich den blauen Stern aufgemalt, sie haben mitgetanzt. Manche sagen schon, hey, wir sehen uns in Hamburg auf dem Konzert. Ich finde das so, so cool. Ich möchte mich bei den ganzen Fans bedanken. Es war mir so eine große Ehre und ein Traum ist in Erfüllung gekommen.