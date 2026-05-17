Das ist ESC-Siegerin Dara

Der Triumph von Bulgariens Dara setzte das Grande Finale hinter eine wirklich großartige Show. oe24 stellt die Gewinnerin vor.

Darina Nikolaewa Jotowa (27) feierte 2015 mit Platz 3 bei der bulgarischen Version von „The X Factor“ ihren Durchbruch und stürmte in Folge 2016 mit der Debüt-Single „K’vo ne chu“ an die Chartspitze.

Nach einem gefeierten Zwischenstopp als Coach bei „The Voice of Bulgaria“ (2021) brachte sie jetzt Bulgarien nach dreijähriger ESC-Abstinenz wieder zurück zum Wettsingen und auf die Siegerstraße. Der allererste ESC-Triumph für Bulgarien. „Bangaranga“ (Unruhestifterin) liefert eine mehr als wilde Mischung zwischen K- und Balkan-Pop und soll auf den Spuren von Björk für ein neues Selbstbewusstsein stehen.

Dara inszeniert den eindringlichen Dancefloor-Ohrwurm „Bangaranga“ als Sessel-Kreis in einem rotierenden Haus. Von MTV inspirierte Choreografie und exzessive Licht-Show inklusive. Das Publikum in der Stadthalle sah dabei aber meist nur die Häuser-Fassade, zeigte sich aber trotzdem beeindruckt. Ebenso die europäischen TV-Kommentatoren. Denn schon vorab gab’s backstage bei den Marcel Bezencon Awards den prestigeträchtigen „Artistic Preis“ für die beste künstlerische Darbietung.

Der 71. Song Contest wird nun von der nationalen Rundfunkanstalt TAN ausgerichtet und wohl in der Arena Sofia über die Bühne gehen.