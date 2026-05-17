Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
e86248c4-d230-46e3-b96f-3dd482e480b9.jpg

Premieren-Sieg

Das ist ESC-Siegerin Dara

Von
17.05.26, 01:09
Teilen

Der Triumph von Bulgariens Dara setzte das Grande Finale hinter eine wirklich großartige Show.  oe24 stellt die Gewinnerin vor. 

Darina Nikolaewa Jotowa (27) feierte 2015 mit Platz 3 bei der bulgarischen Version von „The X Factor“ ihren Durchbruch und stürmte in Folge 2016 mit der Debüt-Single „K’vo ne chu“ an die Chartspitze.

Nach einem gefeierten Zwischenstopp als Coach bei „The Voice of Bulgaria“ (2021) brachte sie jetzt Bulgarien nach dreijähriger ESC-Abstinenz wieder zurück zum Wettsingen und auf die Siegerstraße. Der allererste ESC-Triumph für Bulgarien. „Bangaranga“ (Unruhestifterin) liefert eine mehr als wilde Mischung zwischen K- und Balkan-Pop und soll auf den Spuren von Björk für ein neues Selbstbewusstsein stehen.

Dara inszeniert den eindringlichen Dancefloor-Ohrwurm „Bangaranga“ als Sessel-Kreis in einem rotierenden Haus. Von MTV inspirierte Choreografie und exzessive Licht-Show inklusive. Das Publikum in der Stadthalle sah dabei aber meist nur die Häuser-Fassade, zeigte sich aber trotzdem beeindruckt. Ebenso die europäischen TV-Kommentatoren. Denn schon vorab gab’s backstage bei den Marcel Bezencon Awards den prestigeträchtigen „Artistic Preis“ für die beste künstlerische Darbietung.

Der 71. Song Contest wird nun von der nationalen Rundfunkanstalt TAN ausgerichtet und wohl in der Arena Sofia über die Bühne gehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen