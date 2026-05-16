Swarovski und Ostrowski sorgen mit DIESER Ankündigung in ORF-Werbepause für Aufregung

Beim großen Finale des Eurovision Song Contest 2026 hielten sich Victoria Swarovski und Michael Ostrowski nach heftiger Kritik zurück – sorgten mit einer Ansage aber für einen Schockmoment.

Samstag rückten Victoria Swarovski und Michael Ostrowski beim großen Finale deutlich weniger ins Rampenlicht als noch in den Halbfinalshows. Das dürfte vielen ESC-Fans durchaus gefallen haben, denn seit den beiden Auftritten zuvor rollte im Netz eine heftige Welle an Kritik über das Moderationsduo hinweg. Viele Zuschauer konnten mit den Witzen wenig anfangen, störten sich an den Gesangseinlagen oder empfanden die Moderationen als unoriginell sowie zu flach. Ein Wiedersehen mit ihnen beim ESC wäre für viele Fans ein absoluter Albtraum gewesen. Doch mitten in der Live-Show sorgten die beiden plötzlich noch einmal für Aufsehen.

Überraschende Ankündigung sorgt für Schock

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski © Getty

Als in der Show fleißig die Werbetrommel für den „Asian Song Contest“ und den „Junior Song Contest“ gerührt wurde, ließen Swarovski und Ostrowski überraschend eine Bombe platzen. Mit den Worten „Wir werden moderieren!“ lieferten sie für viele Kritiker einen echten Schockmoment. Die erlösende Auflösung für das Publikum folgte allerdings sofort, denn es handelte sich hierbei lediglich um einen Witz.

ORF schaltet in die Werbung

Zumal beide Wettbewerbe überhaupt nicht im ORF ausgestrahlt werden und Österreich nicht einmal daran teilnimmt. Die Fernsehzuschauer hierzulande bekamen von diesem Moment ohnedies nichts mit: Der Augenblick wurde in der Übertragung im österreichischen TV nicht gezeigt, da genau zu diesem Zeitpunkt in die Werbung geschaltet wurde.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. © APA/GEORG HOCHMUTH

Rückkehr in bekannte TV-Formate

Damit ist klar, dass die beiden Moderatoren vorerst wohl nicht mehr im Rahmen einer ESC-Show zum Mikrofon greifen werden. Fans des Duos dürfen sich wiederum darauf freuen, Victoria Swarovski schon nächste Woche wieder in Deutschland bei „Let's Dance“ auf RTL zu sehen.