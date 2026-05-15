Oben ohne: Lila Moss tritt in die Model-Fußstapfen von Mama Kate

Lila Moss tritt in die Fußstapfen ihrer Mama Kate Moss und posiert freizügig und verführerisch.

Lila Moss weiß längst, wie man alle Blicke auf sich zieht. Die 23-jährige Tochter von Supermodel-Ikone Kate Moss veröffentlichte auf Instagram neue Schwarz-Weiß-Bilder aus einem Shooting – und sorgt damit für ordentlich Gesprächsstoff. Denn die Aufnahmen sind nicht nur extrem stylish, sondern auch ziemlich freizügig.

Fotografiert wurde Lila von dem renommierten Duo Luigi & Iango. Für einen Look posiert sie oben ohne in einem XXL-Fransenmantel, dazu trägt sie lediglich eine transparente Strumpfhose. Der Mantel ist dabei so geschickt drapiert, dass zwar nichts zu sehen ist – die Fantasie aber eindeutig angeregt wird. Ein Auftritt ganz im Stil ihrer berühmten Mutter, die in den 90ern mit genau dieser Mischung aus Coolness, Verletzlichkeit und Sex-Appeal zur Modelegende wurde.

Die Ähnlichkeit mit Kate Moss ist verblüffend

Was beim Blick auf die Bilder sofort auffällt: Lila sieht Kate nicht nur in Sachen Attitüde immer ähnlicher. Auch ihr Gesicht, der intensive Blick und die mühelose Lässigkeit erinnern stark an die junge Kate Moss. Kein Wunder, dass Fans unter dem Instagram-Posting schwärmen. Kommentare wie „Insane“, „Gorgeous“ oder „She gets it from her mama“ zeigen: Lila hat den Supermodel-Faktor definitiv geerbt.

Auch der zweite Look schreit geradezu nach Kate Moss. Darauf trägt Lila einen Leomantel, den sie lässig über die Schulter fallen lässt. Der Animal-Print ist seit Jahrzehnten eng mit dem Stil ihrer Mutter verbunden. Kate Moss machte Leo-Looks zu ihrem Markenzeichen – mal rockig, mal glamourös, immer ikonisch. Nun beweist ihre Tochter, dass sie diesen Fashion-Code perfekt beherrscht.

© Getty Images

Lila Moss wird immer mehr zur eigenen Modegröße

Zu ihrem Instagram-Post schrieb Lila: „Playing around with @luigiandiango for @the.doublevision“. Doch so spielerisch die Caption klingt, so professionell wirken die Bilder. Lila Moss zeigt einmal mehr, dass sie nicht nur „die Tochter von“ ist, sondern selbst das Zeug zur großen Modefigur hat.