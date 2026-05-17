Österreich machte Bulgarien zum ESC-Sieger

ESC-Sensation! Bulgarien hat den Song-Contest gewonnen! Auch dank den Stimmen aus Österreich.

Während Österreich nur auf dem vorletzten Platz landete, schaffte "Bangaranga" die ESC-Sensation: Bulgarien ist Song-Contest-Sieger.

204 Punkte ergatterte Dara mit ihrem Dance-Hit von der Jury und entschied damit das Fach-Voting für sich.

Auch beim Publikums-Voting war Bulgarien der Renner - auch in Österreich: "Bangaranga" bekam die meisten rot-weiß-roten Stimmen und insgesamt 516 Punkte - ein wahrer Erdrutschsieg!

Gratulation! Für Bulgarien ist es der erste ESC-Sieg überhaupt.