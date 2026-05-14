Magyar kommt nächste Woche nach Wien

Ungarns Premierminister Péter Magyar wird kommenden Donnerstag in Wien erwartet, wo er seinen Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker absolvieren wird.

Bundeskanzler Stocker wird seinen ungarischen Amtskollegen mit militärischen Ehren am Ballhausplatz empfangen. Bei dem Treffen nächste Woche steht die Wiederannäherung zwischen Österreich und Ungarn im Fokus. Es ist Magyars zweite Auslandsreise nach seinem Amtsantritt und das zweite Treffen mit Stocker.

In der künftigen Zusammenarbeit mit der klar pro-europäischen ungarischen Regierung muss wieder das konstruktive Miteinander im Vordergrund stehen - sowohl bilateral als auch auf Europa-Ebene - heißt es aus dem Bundeskanzleramt. Magyar wird von der stellvertretenden Premierministerin und Außenministerin Anita Orbán begleitet. Auf österreichischer Seite nimmt Europaministerin Claudia Bauer an den Gesprächen teil.

Auf der Tagesordnung der Gespräche stehen zudem österreichische Unternehmen in Ungarn, Wettbewerbsfähigkeit der EU und das EU-Budget. Darüber hinaus werden Stocker und Magyar die Zusammenarbeit bei Migration und Sicherheit, die EU-Erweiterung, die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sowie die Krise im Nahen Osten besprechen.