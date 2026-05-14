Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Ansfelden
© FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Bei Ansfelden

14 Verletzte bei Massenkarambolage auf der A1

14.05.26, 10:35
Teilen

Notbremsassistent hatte Lkw zum Stillstand gebracht - Lastwagen, Reisebus und Wohnmobil krachten ineinander 

Eine Kettenreaktion hat am Mittwoch auf der Westautobahn (A1) bei Ansfelden (Bezirk Linz-Land) eine Massenkarambolage mit 14 Verletzten ausgelöst: Ein Auto hatte plötzlich stark abgebremst, daraufhin griff beim dahinter fahrenden Lkw der Notbremsassistent ein und brachte den Sattelschlepper zum Stillstand.

Ansfelden
© FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Die Lenker eines nachkommenden Wohnmobils und eines Reisebusses konnten eine Kollision nicht mehr verhindern, die drei Fahrzeuge krachten ineinander, so die Polizei.

Ansfelden
© FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Autobahn gesperrt

Der Lenker des Wohnmobils - ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Kitzbühel - wurde schwer verletzt ins Klinikum Wels-Grieskirchen geflogen. Seine ebenfalls schwer verletzte 63-jährige Ehefrau und der 56-jährige Beifahrer wurden mit der Rettung in den Med Campus III nach Linz gebracht. Der 51-jährige Buslenker und zehn seiner Passagiere erlitten leichte Verletzungen.

Ansfelden
© FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Ansfelden
© FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Sie wurden ebenfalls in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die A1 war in Richtung Wien rund eineinhalb Stunden lang gesperrt, es bildete sich ein erheblicher Stau auf der A1, der auch auf die A25 (Welser Autobahn) zurückreichte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen