Heute steigt das erste Semifinale mit Favoriten-Acts und möglichen Protesten.

Willkommen zu unserem Live-Ticker! Wir versorgen euch mit den wichtigsten Infos zum ersten Semifinale des 70. Song Contests.

Diese 15 Acts sind heute mit dabei:

Moldau: Satoshi – „Viva, Moldova!“

Schweden: Felicia – „My System“

Kroatien: Lelek – „Andromeda“

Griechenland: Akylas – „Ferto“

Portugal: Bandidos do Cante – „Rosa“

Georgien: Bzikebi – „On Replay“

Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – „Liekinheitin“

Montenegro: Tamara Živković – „Nova Zora“

Estland: Vanilla Ninja – „Too Epic to Be True“

Israel: Noam Bettan – „Michelle“

Belgien: ESSYLA – „Dancing on the Ice“

Litauen: Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más“

San Marino: Senhit – „Superstar“

Polen: Alicja – „Pray“

Serbien: Lavina – „Kraj mene“

Los geht's

Punkt 21 Uhr startet in der Wiener Stadthalle das 1. Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests. Die ersten 15 Länder des musikalischen Megabewerbs zittern dabei um 10 Tickets für das große Finale am 16. Mai.