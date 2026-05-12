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Cosmo beim ESC-Opening
© APA/GEORG HOCHMUTH

Show

Live-Ticker: Das erste ESC Semifinale mit Favoriten, Demos & Regenalarm

12.05.26, 16:38
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Heute steigt das erste Semifinale mit Favoriten-Acts und möglichen Protesten.

Willkommen zu unserem Live-Ticker! Wir versorgen euch mit den wichtigsten Infos zum ersten Semifinale des 70. Song Contests.

Diese 15 Acts sind heute mit dabei: 

  • Moldau: Satoshi – „Viva, Moldova!“
  • Schweden: Felicia – „My System“
  • Kroatien: Lelek – „Andromeda“
  • Griechenland: Akylas – „Ferto“
  • Portugal: Bandidos do Cante – „Rosa“
  • Georgien: Bzikebi – „On Replay“
  • Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – „Liekinheitin“
  • Montenegro: Tamara Živković – „Nova Zora“
  • Estland: Vanilla Ninja – „Too Epic to Be True“
  • Israel: Noam Bettan – „Michelle“
  • Belgien: ESSYLA – „Dancing on the Ice“
  • Litauen: Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más“
  • San Marino: Senhit – „Superstar“
  • Polen: Alicja – „Pray“
  • Serbien: Lavina – „Kraj mene“

 

Los geht's

Punkt 21 Uhr startet in der Wiener Stadthalle das 1. Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests. Die ersten 15 Länder des musikalischen Megabewerbs zittern dabei um 10 Tickets für das große Finale am 16. Mai.  

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 17:08

Als besonderes Highlight werden zudem zwei der bereits gesetzten „Big Five“-Nationen ihre Songs live präsentieren, auch wenn sie heute noch nicht um Punkte zittern müssen: Für Italien tritt Sal Da Vinci mit „Per sempre sì“ auf, während Sarah Engels für Deutschland ihren Song „Fire“ performt.

ESC Germany © Getty Images

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