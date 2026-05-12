Pop-Comeback für Swarovski zum Song Contest 

Der größte Song-Contest-Hit 2026 könnte nun von Victoria Swarovski kommen. Die Moderatorin rockt ja im Duett mit ESC-Partner Michael Ostrowski und Go-Jo die Pausen-Show. Jetzt kommt ihr Spaßsong „Opposites“ auch als Single.

„Ich habe mich ja schon mal beworben, um für Österreich als Teilnehmerin anzutreten“, sagte Victoria Swarovski. Vor Jahren wollte sie als Sängerin zum Song Contest. Jetzt darf sie dort als Moderatorin reüssieren und auch wieder als Sängerin! Im Duett mit Moderationspartner Michael Ostrowski und dem australischen ESC-Veteranen Go-Jo („Milkshake Man“) stimmte sie im 1. Halbfinale als Pausenfüller den Spaßsong „Opposites“ über die Unterschiede zwischen Austria und Australia an. Witzige Songzeilen über Mozartkugeln und Wiener Schnitzel sowie ein Auftritt mit einem Känguru inklusive. „If there are Mozartballs converting Golden Halls. If Hills are greener and schnitzels are Wiener.“

Was eigentlich nur als TV-Gag gedacht war, könnte Swarovski nun sogar einen Chart-Erfolg bescheren, denn Warner Music bringt „Opposites“ jetzt auch als Single raus. „Augenzwinkernd zeigen im Interval Act “Opposites„ Victoria Swarovski und Michael Ostrowski, wie sie spielerisch Witz und Glamour verbinden“, heißt es dazu im Pressetext! Gut möglich, dass Swarovski, Ostrowski und Go-Jo damit nun in den Charts sogar Cosmó den Rang ablaufen.

In einem nicht ganz ernst gemeinten Musical Act klären sie ein für alle Mal, wie man Austria und Australia ganz einfach voneinander unterscheiden kann. Sie erhalten dabei Unterstützung von „Milkshake Man“ Go-Jo, dem australischen Teilnehmer aus dem Vorjahr, und von einem Känguru, das eine ganz und gar undurchsichtige Rolle spielt.