Machen fast alle: Warum Sie Spargelwasser NIEMALS wegschütten sollten

Die Spargelsaison ist in vollem Gange. Doch während wir das Edelgemüse genießen, begehen fast alle von uns denselben fatalen Fehler: Wir schütten das Kochwasser einfach weg. Dabei ist die aromatische Brühe viel zu schade für den Abfluss, sie ist nämlich ein echtes Multitalent in der Küche.

Hand aufs Herz: Schütten Sie das Spargelwasser auch einfach weg? Damit muss ab heute Schluss sein. Während die Stangen im Topf vor sich hin köcheln, geben sie ihre wertvollsten Mineralien und die gesamte Aromapower an das Wasser ab. Wer das Spargelwasser wegschüttet, spült also Nährstoffe und pures Aroma in den Kanal. Hier sind überraschende und geniale Wege, wie Sie ab sofort das Beste aus Ihrem Spargelwasser herausholen:

Spargelwasser trinken

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Klingt im ersten Moment ungewohnt, ist aber ein echter Geheimtipp für Ihre Gesundheit. Spargelwasser ist vollgepackt mit Vitamin A, C, E, K sowie wertvollen B-Vitaminen. Dazu kommen essenzielle Mineralstoffe wie Kalium, Phosphor, Kalzium, Magnesium und eine geballte Ladung Antioxidantien. Ein Glas von diesem Zaubertrank kurbelt nicht nur die Nährstoffversorgung an, sondern hilft bei regelmäßigem Verzehr auch effektiv dabei, den Körper auf natürliche Weise zu entgiften.

Die perfekte Basis für Suppen und Saucen

Warum mühsam Brühe ansetzen, wenn das Aroma schon im Topf wartet? Spargelwasser ist der ultimative Geschmacksbooster für Ihre nächste Mahlzeit. Als Basis für eine cremige Spargelsuppe oder als raffinierter Geschmacksträger in hellen Saucen (wie einer Hollandaise) sorgt es für eine unvergleichliche Geschmacksintensität.

Upgrade für Risotto und Pasta

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Verleihen Sie Ihren italienischen Klassikern eine frühlingshafte Note. Nutzen Sie das Spargelwasser einfach als Basisflüssigkeit zum Garen von Risotto oder kochen Sie Ihre Nudeln darin. Die Gerichte saugen das feine Spargelaroma direkt auf und bekommen eine wunderbar subtile, elegante Geschmacksnote.

Vitamin-Kick für Smoothies und Tees

Abgekühltes Spargelwasser ist eine hervorragende und kalorienarme Basis für gesunde Smoothies oder herzhafte Tees. Die enthaltenen Vitamine und Antioxidantien machen Ihr Getränk zu einem wahren Booster für das Immunsystem. Tun Sie Ihrem Körper gleich morgens etwas richtig Gutes.

Spargelwasser für den ultimativen Glow

Spargelwasser aus der Küche ist das perfekte, natürliche Gesichtswasser. Die Kombination der Vitamine ist ein wahrer Anti-Aging-Cocktail:

Vitamin A kurbelt die Zellerneuerung an, Vitamin C pusht die Kollagenproduktion für straffere Haut und das enthaltene Vitamin E schützt vor freien Radikalen und beruhigt Hautirritationen. Das Ergebnis? Ein strahlender, gesunder Teint, ganz ohne teure Kosmetikprodukte.

Das nächste Mal, wenn Sie Spargel kochen, stellen Sie unbedingt eine Schüssel bereit, um das Wasser aufzufangen.